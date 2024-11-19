Ученые предположили, почему в последние годы случился всплеск заболеваемости раком поджелудочной железы

Ученые заявили, что всплеск заболеваемости раком поджелудочной железы может быть менее тревожным, чем считалось ранее, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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В 2021 году гастроэнтеролог доктор Шринивас Гаддам из медицинского центра Cedars-Sinai сообщил о значительном росте случаев рака поджелудочной железы среди молодых людей в период с 2000 по 2018 годы. Это вызвало опасения, так как заболевание зачастую диагностируется на поздних стадиях, когда лечение становится невозможным.

После публикации отчета начались исследования причин этого роста, включая влияние ожирения, ультраобработанных продуктов и токсинов окружающей среды. Однако новое исследование, опубликованное в The Annals of Internal Medicine, поставило под сомнение первоначальные выводы.

Ученые установили, что увеличение случаев рака поджелудочной железы связано, главным образом, с эндокринными опухолями, а не с традиционным аденокарциномой. Эти опухоли растут медленно и не всегда становятся злокачественными.

Исследователи считают, что улучшение методов диагностики, таких как КТ и МРТ, привело к увеличению выявления подобных опухолей, даже когда обследования проводятся по другим причинам.