Британские ученые рассказали, как спорт может помочь людям, страдающим высоким давлением

Британские ученые выяснили, что всего пять минут активных упражнений в день помогают людям с высоким артериальным давлением его снизить, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Исследование установило, что пять минут дополнительной ежедневной активности в среднем снижают давление на 0,68 мм рт. ст. Идеальным уровнем давления считается показатель 120/80 мм рт. ст., и даже небольшое снижение может быть полезным.

"Многие полагают, что тренировки должны длиться не менее часа, однако можно начать с пяти минут в день и постепенно увеличивать интенсивность", — пояснила Джо Блоджетт, старший научный сотрудник Лондонского университетского колледжа и автор исследования.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), высокое артериальное давление, называемое "тихим убийцей" из-за отсутствия симптомов, затрагивает около 1,3 млрд взрослых и может привести к инсульту, сердечной недостаточности и поражению почек.