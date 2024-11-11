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Британские ученые рассказали, как спорт может помочь людям, страдающим высоким давлением

Опубликовано:

Спортивная тренировка в зале
Тренировка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Британские ученые выяснили, что всего пять минут активных упражнений в день помогают людям с высоким артериальным давлением его снизить, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Исследование установило, что пять минут дополнительной ежедневной активности в среднем снижают давление на 0,68 мм рт. ст. Идеальным уровнем давления считается показатель 120/80 мм рт. ст., и даже небольшое снижение может быть полезным.

"Многие полагают, что тренировки должны длиться не менее часа, однако можно начать с пяти минут в день и постепенно увеличивать интенсивность", — пояснила Джо Блоджетт, старший научный сотрудник Лондонского университетского колледжа и автор исследования.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), высокое артериальное давление, называемое "тихим убийцей" из-за отсутствия симптомов, затрагивает около 1,3 млрд взрослых и может привести к инсульту, сердечной недостаточности и поражению почек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2185697-britanskie-uchenye-rasskazali-kak-sport-mozhet-pomoch-lyudyam-stradayushchim-vysokim-davleniem/

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