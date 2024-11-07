Ученые заявили, что в будущем рак можно будет лечить с помощью уничтожения части ДНК

Исследователи заявляют, что некоторые агрессивные формы рака можно будет лечить путем уничтожения патологической ДНК, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Ученые рассказали, что в будущем у врачей может появиться возможность излечивать агрессивные виды рака, воздействуя на небольшие фрагменты злокачественной ДНК, которые стимулируют рост опухолей и их устойчивость к химиотерапии. Открытие стало результатом совместного исследования учёных из США и Великобритании, показавшего, что многие опухоли содержат петли внехромосомной ДНК (экДНК), которые влияют на сопротивляемость терапии.

Анализ 39 типов опухолей у 15 тысяч пациентов в Великобритании выявил, что в каждом шестом случае опухоль содержит экДНК — структуру генетического кода, затрудняющую лечение. Эти результаты проливают свет на то, как экДНК способствует устойчивости рака.

Это также позволило ученым разработать новый препарат, уже находящийся на стадии клинических испытаний, который избирательно атакует злокачественные клетки, снижая вероятность развития резистентности опухоли.

"Это важное открытие для тех, кто страдает от трудноизлечимых форм рака", — отметил Пол Мишель, профессор патологии Стэнфордского университета.