"Сможет опять сесть на лошадь": павлодарские врачи прооперировали подростка после ДТП

В Павлодарской области 16-летний подросток на мопеде столкнулся с машиной и получил сложные переломы. Чтобы восстановить правую ногу, парню провели дорогостоящую операцию, передает "Ирбис TV".

4 октября после колледжа 16-летний парень поехал в деревню и там на мопеде попал в аварию. В больницу он поступил в тяжелом состоянии.

У парня, помимо сотрясения головного мозга и перелома плечевой кости, было раздроблено бедро. 10 дней он лежал на скелетном вытяжении. А потом его прооперировали.

"Единственная была проблема, у нас не было пластины такой блокирующей. Мы заказали ее из Алматы. Где-то в течение недели она пришла. Был перелом части голени многооскольчатый, на четыре части разлетелась нижняя треть бедра. Мы это все собрали, наложили пластину и все зафиксировали", - рассказал заведующий отделением травматологии павлодарской областной детской больницы Мирхат Иргибаев.

Операция была сложной и длилась четыре часа. Врачи собирали кость буквально по кусочкам. В итоге ее удалось восстановить. По прогнозам, подвижность колена не пострадает.

"Мирхат Нуреденович сказал, что ребенок сможет через год опять сесть на лошадь. Я обрадовалась. Он любит в футбол играть. Он у меня в футбольной команде. Активный ребенок. Мы из-за этого переживали", - поделилась мама пострадавшего в ДТП подростка.

Сегодня состояние пациента стабильное. Мальчика готовят к выписке. Ему предстоит долгая реабилитация.

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