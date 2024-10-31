"Сможет опять сесть на лошадь": павлодарские врачи прооперировали подростка после ДТП
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В Павлодарской области 16-летний подросток на мопеде столкнулся с машиной и получил сложные переломы. Чтобы восстановить правую ногу, парню провели дорогостоящую операцию, передает "Ирбис TV".
4 октября после колледжа 16-летний парень поехал в деревню и там на мопеде попал в аварию. В больницу он поступил в тяжелом состоянии.
У парня, помимо сотрясения головного мозга и перелома плечевой кости, было раздроблено бедро. 10 дней он лежал на скелетном вытяжении. А потом его прооперировали.
"Единственная была проблема, у нас не было пластины такой блокирующей. Мы заказали ее из Алматы. Где-то в течение недели она пришла. Был перелом части голени многооскольчатый, на четыре части разлетелась нижняя треть бедра. Мы это все собрали, наложили пластину и все зафиксировали", - рассказал заведующий отделением травматологии павлодарской областной детской больницы Мирхат Иргибаев.
Операция была сложной и длилась четыре часа. Врачи собирали кость буквально по кусочкам. В итоге ее удалось восстановить. По прогнозам, подвижность колена не пострадает.
"Мирхат Нуреденович сказал, что ребенок сможет через год опять сесть на лошадь. Я обрадовалась. Он любит в футбол играть. Он у меня в футбольной команде. Активный ребенок. Мы из-за этого переживали", - поделилась мама пострадавшего в ДТП подростка.
Сегодня состояние пациента стабильное. Мальчика готовят к выписке. Ему предстоит долгая реабилитация.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2181282-smozhet-opyat-sest-na-loshad-pavlodarskie-vrachi-prooperirovali-podrostka-posle-dtp/