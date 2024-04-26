"Началось с обычной температуры": девочке из Шымкента требуется лечение от рака в Турции

4-летняя Дарина из Шымкента - младший ребенок в семье. В 2022 году семью настигло горе, девочке поставили диагноз "нейрабластома 4 стадии", передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказывает папа Дарины, Альберт Хикматуллин, в семье растут еще двое детей, дочь и сын. Супруги живут в счастливом браке, Альберт трудится финансовым аналитиком в крупной сети магазинов и кафе кондитерских изделий Шымкента. Жена до декрета работала администратором.

Беременность протекала спокойно, Дарина родилась в положенный срок здоровым ребенком, кроме простуды никогда ничем не болела. Ничего не предвещало беды.

"Все началось в январе 2022 года с обычной температуры. Дарину обследовали в Шымкенте, но так и не смогли поставить правильный диагноз. Нашу дочь лечили от постковидного симптома, от ОРВИ, но лечение не помогало. Тем временем у Дарины стали появляться дополнительные симптомы. Пройдя консультацию по телемедицине со столичными врачами, нам были назначены ряд дополнительных диагностик, одно из которых - МРТ легких", - говорит папа.

По результату МРТ Дарину направили в детскую городскую больницу Шымкента, где врач-онколог поставил предварительный диагноз "нейрабластома". В Алматы диагноз подтвердили. Выписавшись из НЦ педиатрии и детской хирургии в Алматы, семья приняла решение о лечении в Стамбуле. Там диагноз тоже подтвердили и начали лечение.

Собранных самостоятельно денег хватило на обследование и на один курс химиотерапии в Турции. Альберт организовал сбор в соцсетях.

Благодаря близким родственникам, друзьям, волонтерам при поддержке известных блогеров и публичных личностей удалось собрать деньги на оплату шести курсов химиотерапии, 20 курсов радиотерапии, операцию по удалению опухоли, дополнительный стационар, промежуточное обследование и аллогенную трансплантацию костного мозга.

"Дарине провели три обследования, которые показали, что с каждым разом дочери становится все лучше. После трех месяцев лечения химиотерапией у Дарины исчезла опухоль в голове и большая часть метастаз. После шести курсов химиотерапии ушли все метастазы и основная опухоль сократилась до размеров возможного операбельного удаления.

В декабре 2022 года 80% опухоли было удалено. Для получения максимального эффекта Дарине назначили 20 курсов радиотерапии. В марте 2023 года провели трансплантацию костного мозга", - говорит папа.

После лечения у девочки наступила ремиссия, которая продолжалась год. Однако в феврале 2024 года у Дарины обнаружили метастазы в костях челюсти, плеч, головы, и таза. Теперь девочке показано пройти один курс химиотерапии, курс ядерной терапии MIBG и 6–12 курсов иммунотерапии. На это необходимо 396 550 долларов.

"Мы уже прошли курс химиотерапии, теперь предстоит пройти курс ядерной терапии. Сумма за нее составляет 24 450 долларов, из которых мы уже собрали 3 352 896 тенге - 7 417 долларов", - заключил папа.

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