"Ситуация только ухудшилась": на угрозу вспышки холеры указали в ВОЗ

Эксперт ВОЗ призвал обратить внимание на ситуацию с увеличением случаев заболевания холерой по всему миру. С 2023 года проблема, по его словам, только ухудшилась, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Филипп Барбоза обратил внимание на "эскалацию глобальной вспышки холеры". Он отметил, что ситуацию ухудшают последствия изменения климата и острая нехватка финансирования для своевременного реагирования.

В январе прошлого года ВОЗ отнесла вспышку данной болезни к ЧС третьего уровня - это самый высокий показатель.

"С тех пор ситуация только ухудшилась", - заявил Барбоза.

Согласно последним данным, с начала 2023 года по 31 марта 2024 года в 31 стране мира было зарегистрировано 824 479 случаев холеры и 5 900 летальных исходов.

По информации на сайте ВОЗ, холера – острая диарейная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae при попадании в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Является чрезвычайно заразным недугом, передающимся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды.

Холера может вызвать тяжелую острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.

Напомним, в начале апреля в ходе осуществления санитарно-карантинного контроля на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту "Дели – Алматы" выявлена пассажирка с жалобами на частый жидкий стул, выраженную слабость, сухость во рту. Отмечается, что она является гражданкой Кыргызстана и следовала из Дели на родину через Алматы. Ей был поставлен диагноз "холера".

Позже в ДСЭК Алматы сообщили, что среди контактных лиц больных или носителей холеры не выявили. Самочувствие всех членов экипажа удовлетворительное, жалоб на состояние здоровья нет. По данным Минздрава, заболевшая гражданка Кыргызстана успешно прошла лечение и была выписана из стационара. Сейчас она вернулась в Бишкек.