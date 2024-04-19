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"Продали дом и машину": семья из Костаная борется с ДЦП у сына

Опубликовано:

Адилбек с мамой
Адилбек с мамой. Фото: из личного архива

7-летний Адилбек из Костаная - долгожданный ребенок в семье. К его появлению родители тщательно готовились, но мальчик родился намного раньше срока - на 31 неделе беременности, передает NUR.KZ.

Так как роды были преждевременными, Адильбек родился слабым, он оказался в реанимации под аппаратом ИВЛ и в отделении недоношенных. После выписки начались обследования, массажи, постоянные приемы врачей. Но несмотря на усилия семьи, избежать осложнений не удалось. Когда Адилбеку было 8 месяцев, ему поставили диагноз "риск ДЦП". 

"Мы искали клиники с хорошими отзывами и результатами, таким оказался МЦ "Сакура" в Челябинске. Записались, оформили кредиты и прошли первый курс. Результаты не заставили себя долго ждать: Адилбек стал переворачиваться, ползать, стал выносливее, начал держать голову. Мы были рады этим результатам и теперь знали в каком направлении нам двигаться", - говорит мама мальчика Айжан Мурзахметова. 

Затем были еще несколько курсов реабилитации, а два года назад Адилбеку провели операцию СДР (селективная дорсальная ризотомия), которая избавляет от спастики. 

"Спастика мешает нормальному развитию мышц у детей с ДЦП. Сумма операции была огромная - 25 млн тенге, нам помогли родные, близкие, друзья, коллеги и очень добрые люди, которые видели нас в соцсетях. Общими усилиями нам удалось собрать только половину суммы. Так как срок оплаты операции близился, нам пришлось продать свой дом, где мы жили, и машину", - говорит мама.

Год назад ребенок также прошел реабилитацию в Челябинске длительностью три месяца, так как нужно было основательно подготовиться к школе. Благодаря этой длительной реабилитации Адилбек значительно окреп, может самостоятельно передвигаться по дому, держась за стену, стал увереннее ходить, держась за руку.

Мама может спокойно оставлять его с педагогом-ассистентом, которая сопровождает ребенка. Во время перемены одноклассники сами его берут за руку и играют с ним.

"Нашему счастью нет предела, ведь всего год-полтора назад мы думали, что нам придется посадить его в инвалидную коляску. Чтобы дальше физически развиваться и учиться новым навыкам и, самое главное, научиться ходить, Адилбеку нужна дальнейшая интенсивная, длительная реабилитация сроком в три месяца и стоимостью  1 047 900 рублей (около 5 200 000 тенге).

Адилбек - перспективный малыш, и ради его полноценного будущего мы делаем все, что в наших силах. На данный момент реабилитация - это наша жизнь. Поэтому мы обращаемся ко всем казахстанцам, помогите нам поднять сына на ноги. Ведь для достижения тех навыков, которые у нас сейчас есть, мы сделали и прошли очень много, останавливаться и опускать руки нельзя. Поддержите маленького бойца", - заключила Айжан.

Реквизиты для сбора: 

Kaspi: 4400 4302 1429 1608

Банк ЦентрКредит: 4899 9399 7569 0095

Jusan: 5395 4521 9095 1488

Карты привязаны к номеру: +7 778 214 22 87

Получатель: Айжан М., мама

PayPal: 1611aizhan@gmail.com

Номер телефона для связи: + 7 7782142287, Айжан Мурзахметова, мама 

Instagram: @bulat_adilbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2087522-prodali-dom-i-mashinu-semya-iz-kostanaya-boretsya-s-dtsp-u-syna/

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