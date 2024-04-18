Представители каких профессий больше всего подтверждены развитию деменции, рассказали врачи

Норвежские врачи заявили, что люди, выполняющие рутинную работу, имеют более высокий риск развития деменции, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Врачи обнаружили, что люди, которые в своей работе постоянно должны думать над решением сложных задач, лучше защищены от проблем с мышлением и памятью, которые возникают с возрастом.

В эксперименте приняли участие более 7000 норвежцев, представители 305 профессий. Анализ показал, что люди, которые выполняли наименее умственно сложную работу, на 66% больше были подвержены риску снижения когнитивных функций. Риск развития деменции у этой категории был выше на 31%.

"Это исследование действительно показывает, насколько важна работа. Важно ходить на работу и использовать свой мозг для решения сложных задач и постоянного изучения чего-то нового", — сказала доктор Трине Эдвин, гериатр и научный сотрудник университетской больницы Осло.

Согласно исследованию, среди профессий, признанных наиболее полезными для мозга, оказались учителя и преподаватели университетов в области неврологии. Профессии, которые в перспективе могут снизить когнитивные функции, зачастую связаны с рутинным трудом. Это дорожные работы, уборка и доставка почты.