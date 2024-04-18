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Представители каких профессий больше всего подтверждены развитию деменции, рассказали врачи

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Пенсионер держит трость
Пенсионер. Иллюстративное фото: pexels.com

Норвежские врачи заявили, что люди, выполняющие рутинную работу, имеют более высокий риск развития деменции, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Врачи обнаружили, что люди, которые в своей работе постоянно должны думать над решением сложных задач, лучше защищены от проблем с мышлением и памятью, которые возникают с возрастом.

В эксперименте приняли участие более 7000 норвежцев, представители 305 профессий. Анализ показал, что люди, которые выполняли наименее умственно сложную работу, на 66% больше были подвержены риску снижения когнитивных функций. Риск развития деменции у этой категории был выше на 31%.

"Это исследование действительно показывает, насколько важна работа. Важно ходить на работу и использовать свой мозг для решения сложных задач и постоянного изучения чего-то нового", — сказала доктор Трине Эдвин, гериатр и научный сотрудник университетской больницы Осло.

Согласно исследованию, среди профессий, признанных наиболее полезными для мозга, оказались учителя и преподаватели университетов в области неврологии. Профессии, которые в перспективе могут снизить когнитивные функции, зачастую связаны с рутинным трудом. Это дорожные работы, уборка и доставка почты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2086970-predstaviteli-kakih-professiy-bolshe-vsego-podtverzhdeny-razvitiyu-dementsii-rasskazali-vrachi/

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