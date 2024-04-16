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Холера на рейсе "Дели – Алматы": о состоянии зараженной и контактных лиц рассказали медики

Опубликовано:

Самолет на посадочной полосе. Рядом автомобиль
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанские медики предотвратили распространение холеры, которая была завезена в страну пассажиром, летевшим из Дели в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав РК.

Специалисты сообщили об успешной ликвидации очага завозного случая холеры, который был зарегистрирован на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту "Дели – Алматы".

"Оперативные действия специалистов санитарно-эпидемиологической службы позволили своевременно выявить и локализовать инфекцию, предотвратив распространение холеры внутри страны.

Результаты лабораторных исследований контактных лиц отрицательные, медицинское наблюдение со 154 человек снято", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, заболевшая гражданка Кыргызстана успешно прошла лечение и была выписана из стационара. Сейчас она вернулась в Бишкек.

При этом в ведомстве отметили, что для населения, и особенно для тех, кто планирует поездки в страны с высоким уровнем заболеваемости холерой, такие как некоторые регионы Африки и Азии, включая Индию, Афганистан и Пакистан, сохраняются рекомендации:

  • пить только кипяченую или бутилированную воду;
  • избегать использования льда для охлаждения напитков;
  • проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;
  • мыть фрукты и овощи только в кипяченой или бутилированной воде.
  • поддерживать гигиену рук, мыть их с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;
  • купаться только в разрешенных водоемах, избегая попадания воды в рот.
  • при появлении первых признаков заболевания обращаться за медицинской помощью немедленно, избегая самолечения.

"Министерство здравоохранения РК продолжает следить за ситуацией и предпринимает все необходимые меры для защиты здоровья жителей страны. 

Мы призываем граждан соблюдать меры предосторожности при путешествиях. Сохраняйте здоровье, будьте бдительны и следуйте рекомендациям медицинских специалистов", – добавили в ведомстве.

Напомним, в начале апреля при санитарно-карантинном контроле на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту "Дели – Алматы" была выявлена пассажирка с жалобами на частый жидкий стул, выраженную слабость, сухость во рту.

Выяснилось, что она является гражданкой Кыргызстана и следовала из Дели на родину, через Алматы.

Врачи выявили у женщины холеру. Сразу же был определен круг близких контактных пассажиров, назначено лабораторное обследование. Больная и контактные пассажиры были госпитализированы.

На борту воздушного судна провели дезинфекцию.

Позже в ДСЭК Алматы сообщили, что среди контактных лиц больных или носителей холеры не выявили. Самочувствие всех членов экипажа удовлетворительное, жалоб на состояние здоровья нет.

Согласно информации на сайте ВОЗ, холера – это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae. Холера поражает как детей, так и взрослых, и при отсутствии лечения может привести к смертельному исходу за считанные часы.

У большинства людей, инфицированных бактерией V. cholerae, не развивается никаких симптомов, хотя в течение 1-10 дней после инфицирования в их фекалиях присутствуют бактерии, которые, поступая обратно в окружающую среду, потенциально могут инфицировать других людей.

Если возникают симптомы, то в большинстве случаев они бывают легкими или умеренными, в то время как у меньшинства заболевших развивается острая водянистая диарея с сильным обезвоживанием. При отсутствии лечения это может привести к летальному исходу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2085947-ochag-holery-zavezennyy-passazhirkoy-samoleta-iz-indii-likvidirovali-v-almaty/

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