Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Темнеет в глазах": врачи из США заявили о новых последствиях COVID-19

Опубликовано:

Женщина держится за голову в парке
Девушка. Иллюстративное фото: Freepik / katemangostar

Американские врачи сообщили, что после COVID-19 многие молодые девушки столкнулись с заболеванием, приводящим к потемнению в глазах, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Врачи из Техаса отмечают, что после перенесенного COVID-19 у многих молодых людей начали проявляться симптомы синдрома постуральной ортостатической тахикардии (POTS).

По оценкам исследователей, до 2020 года этим синдромом страдали от 1 до 3 млн человек в США. Точные цифры сложно получить из-за широкого спектра симптомов этого заболевания, а также многие люди до сих пор могут быть незнакомы с ним.

Последние исследования показывают, что от 2 до 14% инфицированных коронавирусом людей могут впоследствии столкнуться с синдромом постуральной ортостатической тахикардии.

Синдром может проявляться внезапно, вызывая недомогание у ранее здоровых людей без видимых причин. В последние годы врачи отмечают интересную и непропорциональную группу пациентов: молодых, хорошо тренированных спортсменок женского пола.

Например, у вратаря молодежной команды по лакроссу из Огайо Кейли Левин во время тренировки случилось потемнение в глазах. Зрение вернулось через несколько минут, но спустя несколько месяцев и обследований 20-летней девушке был поставлен диагноз POTS.

По мнению Роберта Уилсона, невролога из клиники Кливленда, девушки молодого возраста, возможно, более подвержены этому заболеванию. Он также отмечает, что перенесенный COVID-19 и постоянный стресс могут стать возможными факторами риска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2083580-temneet-v-glazah-vrachi-iz-ssha-zayavili-o-novyh-posledstviyah-covid-19/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.