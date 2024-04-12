"Темнеет в глазах": врачи из США заявили о новых последствиях COVID-19

Американские врачи сообщили, что после COVID-19 многие молодые девушки столкнулись с заболеванием, приводящим к потемнению в глазах, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Врачи из Техаса отмечают, что после перенесенного COVID-19 у многих молодых людей начали проявляться симптомы синдрома постуральной ортостатической тахикардии (POTS).

По оценкам исследователей, до 2020 года этим синдромом страдали от 1 до 3 млн человек в США. Точные цифры сложно получить из-за широкого спектра симптомов этого заболевания, а также многие люди до сих пор могут быть незнакомы с ним.

Последние исследования показывают, что от 2 до 14% инфицированных коронавирусом людей могут впоследствии столкнуться с синдромом постуральной ортостатической тахикардии.

Синдром может проявляться внезапно, вызывая недомогание у ранее здоровых людей без видимых причин. В последние годы врачи отмечают интересную и непропорциональную группу пациентов: молодых, хорошо тренированных спортсменок женского пола.

Например, у вратаря молодежной команды по лакроссу из Огайо Кейли Левин во время тренировки случилось потемнение в глазах. Зрение вернулось через несколько минут, но спустя несколько месяцев и обследований 20-летней девушке был поставлен диагноз POTS.

По мнению Роберта Уилсона, невролога из клиники Кливленда, девушки молодого возраста, возможно, более подвержены этому заболеванию. Он также отмечает, что перенесенный COVID-19 и постоянный стресс могут стать возможными факторами риска.