Ученые: Подростки стали чаще получать травмы во время тренировок
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Согласно новому исследованию, за последние 10 лет количество травм головы и лица, связанных с физическими упражнениями, увеличилось на 33%, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.
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Доля мужчин среди людей, получивших травмы, составляет 56%. Самый высокий уровень травм головы и лица зафиксирован среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет.
Результаты исследования основаны на анализе информации о 582 972 черепно-лицевых травмах, с которыми пострадавшие обратились в отделения неотложной помощи. Зачастую травмы были связаны с физическими упражнениями, включая тяжелую атлетику, а также занятия на тренажерах.
Информация была записана в Национальной системе электронного наблюдения за травмами, база данных которых ведется Комиссией по безопасности потребительских товаров США.
Хотя в исследовании не указано, как именно произошли травмы, оно предполагает, что высокий уровень травматизма среди подростков может быть обусловлен "сочетанием неопытности и склонности поднимать тяжести, а также заниматься физическими упражнениями с высокой интенсивностью".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2077430-uchenye-podrostki-stali-chasche-poluchat-travmy-vo-vremya-trenirovok/