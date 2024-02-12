"Обратная анорексия": врачи рассказали о причинах расстройства пищевого поведения у мальчиков

Американские и канадские врачи обеспокоились ростом числа случаев расстройств пищевого поведения среди мальчиков-подростков в последние годы, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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В течение многих лет считалось, что расстройства пищевого поведения чаще диагностируются у девочек-подростков. До 2013 года отсутствие менструации считалось официальным симптомом нервной анорексии.

Однако за последнее десятилетие эксперты в области здравоохранения все чаще признают, что мальчики и мужчины также подвержены расстройствам пищевого поведения. Небольшая, но растущая группа ученых и врачей посвятила себя выявлению этой проблемы, оценке ее масштабов и разработке методов лечения.

Доктор Джейсон Нагата, педиатр из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, и доктор Сара Смит, детский и подростковый психиатр из Университета Торонто, поделились своими наблюдениями в интервью The New York Times относительно причин этой тенденции.

По мнению доктора Нагата, треть мальчиков-подростков в Соединенных Штатах стремятся набрать мышечную массу и стать более мускулистыми. У некоторых из них развиваются расстройства пищевого поведения или мышечная дисморфия, что может вызвать значительный психологический стресс и проблемы со здоровьем.

Врачи отмечают, что это состояние известно как бигорексия или обратная анорексия. При данном расстройстве человек считает, что его тело слишком слабое или недостаточно мускулистое, даже если объективно окружающие считают человека здоровым и спортивным.

Они также подчеркивают, что подростки подвергаются давлению со стороны общества и социальных сетей, которые устанавливают стандарты красоты и мотивируют молодых людей стремиться к идеальному облику, иногда жертвуя своим здоровьем.