Врачи заявили о влиянии сидячего образа жизни на раннюю смертность

Новое исследование тайваньских врачей показало, что сидячий образ жизни может повысить риск ранней смертности среди работающих людей, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA, люди, которые проводят большую часть своего рабочего времени в сидячем положении, имеют на 16% больше шансов умереть раньше людей, чья работа не является сидячей. Кроме того, риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у людей ведущих сидячий образ жизни, также выше на 34%.

В исследовании, проведенном в Тайване, приняли участие 481 688 работающих людей в возрасте от 20 лет и старше (средний возраст 39 лет), за которыми следили на протяжении 13 лет. Ни у одного из участников не было диагностировано сердечно-сосудистое заболевание, когда они присоединились к исследовательской группе. Однако они появились за эти 13 лет.

Выяснилось, что люди, которые ведут сидячий образ жизни, подвергают себя постоянному риску. При этом те работники, которые в свободное время занимаются физической активностью, способны снизить риски для своего здоровья до уровня, доступного людям, чья работа не связана с сидячим образом жизни.

Исследователи заявляют, что их работа в очередной раз укрепляет понимание о связи малоподвижного образа жизни с повышенными рисками для здоровья.

Врачи рекомендуют людям, чья работа является сидячей, вставать каждые 30 минут и проходить хотя бы небольшие расстояния.