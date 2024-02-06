Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Врачи заявили о влиянии сидячего образа жизни на раннюю смертность

Опубликовано:

Мужчина сидит за столом и пишет в блокноте
Офисный работник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новое исследование тайваньских врачей показало, что сидячий образ жизни может повысить риск ранней смертности среди работающих людей, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA, люди, которые проводят большую часть своего рабочего времени в сидячем положении, имеют на 16% больше шансов умереть раньше людей, чья работа не является сидячей. Кроме того, риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у людей ведущих сидячий образ жизни, также выше на 34%.

В исследовании, проведенном в Тайване, приняли участие 481 688 работающих людей в возрасте от 20 лет и старше (средний возраст 39 лет), за которыми следили на протяжении 13 лет. Ни у одного из участников не было диагностировано сердечно-сосудистое заболевание, когда они присоединились к исследовательской группе. Однако они появились за эти 13 лет.

Выяснилось, что люди, которые ведут сидячий образ жизни, подвергают себя постоянному риску. При этом те работники, которые в свободное время занимаются физической активностью, способны снизить риски для своего здоровья до уровня, доступного людям, чья работа не связана с сидячим образом жизни.

Исследователи заявляют, что их работа в очередной раз укрепляет понимание о связи малоподвижного образа жизни с повышенными рисками для здоровья.

Врачи рекомендуют людям, чья работа является сидячей, вставать каждые 30 минут и проходить хотя бы небольшие расстояния.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2059342-vrachi-zayavili-o-vliyanii-sidyachego-obraza-zhizni-na-rannyuyu-smertnost/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.