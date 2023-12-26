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Чем ипохондрия может быть опасна для человека, рассказали врачи

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Мужчина меряет давление и держится за голову
Мужчина меряет давление и держится за голову: Freepik

Врачи заявили, что люди, страдающие ипохондрией, имеют гораздо больше шансов умереть от смертельного заболевания, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Шведские исследователи пригласили для участия в эксперименте двух мужчин, которые родились в один и тот же год в одной и той же местности. Между ними было лишь одно существенное отличие: у одного из мужчин было диагностировано тревожное расстройство (ипохондрия). Объектом тревоги в данном случае являлось здоровье человека. Мужчина очень боялся заболеть.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry, показало, что люди с диагнозом ипохондрия на 84% чаще, чем люди без этого расстройства, умирают от смертельных заболеваний. В частности, от болезней сердца, крови и легких.

"Это своего рода парадокс, не так ли? Они так остро беспокоятся о своем здоровье, что в итоге это приводит к ухудшению состояния и даже смерти", — заявил исследователь Дэвид Мате-Колс.

Мате-Колс говорит, что многие ипохондрики остаются параноиками, даже если врачи уверяют их, что они здоровы. Исследователи также обнаружили, что ипохондрия может влиять на качество жизни: люди без ипохондрии с большей вероятностью будут иметь образование, семью и заработают больше денег, чем ипохондрики.

Теория исследователей заключается в том, что жизнь ипохондриков может быть короче из-за хронического стресса. Кроме того, такие люди часто занимаются самолечением, что также иногда приводит к печальным последствиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2052644-chem-ipohondriya-mozhet-byt-opasna-dlya-cheloveka-rasskazali-vrachi/

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