Чем ипохондрия может быть опасна для человека, рассказали врачи

Врачи заявили, что люди, страдающие ипохондрией, имеют гораздо больше шансов умереть от смертельного заболевания, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Шведские исследователи пригласили для участия в эксперименте двух мужчин, которые родились в один и тот же год в одной и той же местности. Между ними было лишь одно существенное отличие: у одного из мужчин было диагностировано тревожное расстройство (ипохондрия). Объектом тревоги в данном случае являлось здоровье человека. Мужчина очень боялся заболеть.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry, показало, что люди с диагнозом ипохондрия на 84% чаще, чем люди без этого расстройства, умирают от смертельных заболеваний. В частности, от болезней сердца, крови и легких.

"Это своего рода парадокс, не так ли? Они так остро беспокоятся о своем здоровье, что в итоге это приводит к ухудшению состояния и даже смерти", — заявил исследователь Дэвид Мате-Колс.

Мате-Колс говорит, что многие ипохондрики остаются параноиками, даже если врачи уверяют их, что они здоровы. Исследователи также обнаружили, что ипохондрия может влиять на качество жизни: люди без ипохондрии с большей вероятностью будут иметь образование, семью и заработают больше денег, чем ипохондрики.

Теория исследователей заключается в том, что жизнь ипохондриков может быть короче из-за хронического стресса. Кроме того, такие люди часто занимаются самолечением, что также иногда приводит к печальным последствиям.