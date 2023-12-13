Чем холодная погода может быть опасна для здоровья сердца, рассказали врачи в США

Холодная погода может провоцировать развитие проблем с сердечным ритмом. Об этом напомнили пациентам врачи из США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Мохит К. Турагам, электрофизиолог и доцент Медицинской школы при больнице Маунт-Синай, автор более 175 рецензируемых научных статей о сердечных аритмиях, заявил, что аритмия легко поддается терапии, однако о рисках ее возникновения должен быть осведомлен каждый человек.

Аритмией называют нерегулярный сердечный ритм, который проявляется, когда верхние камеры сердца, называемые предсердиями, сокращаются хаотично, не синхронно с желудочками, нижними камерами. Таким образом, сердце перекачивает слишком мало крови, либо делает это слишком медленно.

Сайт Кливлендской клиники поэтично сравнивает это явление с оркестром, возглавляемым двумя дирижерами, в результате чего музыканты не могут решить, за кем следовать и какие гармонии и ритмы играть. Симптомами аритмии можно назвать учащенное сердцебиение, одышку, головокружение или дурноту, боль в груди и усталость.

Метаанализ 15 исследований, проведенный еще в 2015 году с участием более 125 тысяч пациентов, показал, что пароксизмальная аритмия возникает чаще всего зимой и очень редко летом. Минимальные случаи были зафиксированы в июле. Риск инсульта у пациентов с аритмией зимой на 19% выше, чем летом, и на 10% выше, чем весной.

Врачи рекомендуют пациентам включить в жизнь аэробные тренировки (не менее 150 минут в неделю), ограничить употребление алкоголя, отказаться от курения, а также постоянно наблюдаться у врача, чтобы следить за своим состоянием.