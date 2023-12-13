Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Чем холодная погода может быть опасна для здоровья сердца, рассказали врачи в США

Опубликовано:

Женщина в розовом свитере
Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Холодная погода может провоцировать развитие проблем с сердечным ритмом. Об этом напомнили пациентам врачи из США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Мохит К. Турагам, электрофизиолог и доцент Медицинской школы при больнице Маунт-Синай, автор более 175 рецензируемых научных статей о сердечных аритмиях, заявил, что аритмия легко поддается терапии, однако о рисках ее возникновения должен быть осведомлен каждый человек.

Аритмией называют нерегулярный сердечный ритм, который проявляется, когда верхние камеры сердца, называемые предсердиями, сокращаются хаотично, не синхронно с желудочками, нижними камерами. Таким образом, сердце перекачивает слишком мало крови, либо делает это слишком медленно.

Сайт Кливлендской клиники поэтично сравнивает это явление с оркестром, возглавляемым двумя дирижерами, в результате чего музыканты не могут решить, за кем следовать и какие гармонии и ритмы играть. Симптомами аритмии можно назвать учащенное сердцебиение, одышку, головокружение или дурноту, боль в груди и усталость.

Метаанализ 15 исследований, проведенный еще в 2015 году с участием более 125 тысяч пациентов, показал, что пароксизмальная аритмия возникает чаще всего зимой и очень редко летом. Минимальные случаи были зафиксированы в июле. Риск инсульта у пациентов с аритмией зимой на 19% выше, чем летом, и на 10% выше, чем весной.

Врачи рекомендуют пациентам включить в жизнь аэробные тренировки (не менее 150 минут в неделю), ограничить употребление алкоголя, отказаться от курения, а также постоянно наблюдаться у врача, чтобы следить за своим состоянием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2050581-chem-holodnaya-pogoda-mozhet-byt-opasna-dlya-zdorovya-serdtsa-rasskazali-vrachi-v-ssha/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.