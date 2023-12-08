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Как кибербуллинг влияет на питание подростков, рассказали ученые

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Еда на столе
Еда. Иллюстративное фото: pexels.com

Исследование показало, что дети, подвергшиеся кибербуллингу, в два раза чаще проявляют симптомы расстройства пищевого поведения, передает The Washington Post.

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Ученые Калифорнийского университета выяснили, что подростки, столкнувшиеся с травлей в Сети, могут проявлять признаки расстройств пищевого поведения.

Раннее исследование Pew Research показало, что почти половина подростков в США когда-либо сталкивалась с кибербуллингом. Поводом чаще всего становилась внешность подростков. При этом, по данным Pew Research Center, 95% подростков имеют личные смартфоны, у 90% есть доступ к компьютерам, у 80% — еще и к игровым приставкам.

"Предыдущие исследования показали, что классические формы издевательств являются факторами риска развития расстройств пищевого поведения. Однако мало что известно о связи этих расстройств с современными формами издевательств в Сети", — сказал Джейсон Нагата, автор исследования и доцент кафедры педиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Несмотря на то, что средний возраст участников составлял 12 лет (на год меньше возраста, необходимого для открытия учетной записи в социальной сети), почти 10% опрошенных заявили, что уже сталкивались с той или иной формой киберзапугивания.

Дети, подвергшиеся кибербуллингу, в два раза чаще проявляли симптомы расстройства пищевого поведения. У них наблюдалось повышенное беспокойство по поводу увеличения веса. Также они зачастую демонстрировали нездоровое поведение, например, заставляли себя употреблять только низкокалорийную пищу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2049836-kak-kiberbulling-vliyaet-na-pitanie-podrostkov-rasskazali-uchenye/

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