Как кибербуллинг влияет на питание подростков, рассказали ученые

Исследование показало, что дети, подвергшиеся кибербуллингу, в два раза чаще проявляют симптомы расстройства пищевого поведения, передает The Washington Post.

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Ученые Калифорнийского университета выяснили, что подростки, столкнувшиеся с травлей в Сети, могут проявлять признаки расстройств пищевого поведения.

Раннее исследование Pew Research показало, что почти половина подростков в США когда-либо сталкивалась с кибербуллингом. Поводом чаще всего становилась внешность подростков. При этом, по данным Pew Research Center, 95% подростков имеют личные смартфоны, у 90% есть доступ к компьютерам, у 80% — еще и к игровым приставкам.

"Предыдущие исследования показали, что классические формы издевательств являются факторами риска развития расстройств пищевого поведения. Однако мало что известно о связи этих расстройств с современными формами издевательств в Сети", — сказал Джейсон Нагата, автор исследования и доцент кафедры педиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Несмотря на то, что средний возраст участников составлял 12 лет (на год меньше возраста, необходимого для открытия учетной записи в социальной сети), почти 10% опрошенных заявили, что уже сталкивались с той или иной формой киберзапугивания.

Дети, подвергшиеся кибербуллингу, в два раза чаще проявляли симптомы расстройства пищевого поведения. У них наблюдалось повышенное беспокойство по поводу увеличения веса. Также они зачастую демонстрировали нездоровое поведение, например, заставляли себя употреблять только низкокалорийную пищу.