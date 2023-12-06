Как вегетарианство может навредить беременным, рассказали врачи

Британские ученые обнаружили, что более 90% женщин, пытающихся завести ребенка, испытывают недостаток необходимых питательных веществ. По их мнению, женщины едят слишком мало мяса и молочных продуктов, передает The Guardian.

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По данным исследователей, более 90% женщин, планирующих завести ребенка, могут иметь незначительный или низкий уровень витаминов, необходимых для здоровой беременности. По мнению исследователей, проблема, вероятно, усугубляется по мере того, как вегетарианский образ жизни становится все более популярным.

Исследования более 1700 женщин в Великобритании, Новой Зеландии и Сингапуре, планировавших зачатие, показали, что большинству из них не хватает питательных веществ, содержащихся в изобилии в мясе и молочных продуктах. Эти вещества также имеют решающее значение для здорового развития плода.

"Мы были удивлены тем, насколько часто женщинам не хватает тех или иных микроэлементов. Ответ достаточно прост: если вы не придерживаетесь сбалансированной диеты, то вам необходимо задуматься о приеме добавок", — заявила профессор Кейт Годфри, эпидемиолог и ведущий автор исследования в Университете Саутгемптона.

Согласно отчету, опубликованному в журнале Plos Medicine, до зачатия девять из 10 женщин имели низкий уровень фолиевой кислоты, рибофлавина, витамина B12 или витамина D.

У многих также наблюдались признаки дефицита витамина B6 на поздних сроках беременности. Как и ожидалось, добавки улучшили уровень витаминов у женщин, хотя и не всегда до достаточного уровня, который способно обеспечить лишь качественное питание.