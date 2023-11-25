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Британские ученые рассказали, какую опасность может иметь заражение крови

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Лаборант держит пробирки с кровью
Пробирки с кровью. Иллюстративное фото: pixabay.com

Исследование британских ученых показало, что бедные люди намного чаще умирают от заражения крови по сравнению с другими категориями граждан. К группе риска также относятся люди с хроническими заболеваниями, передает The Guardian.

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Сепсис, или заражение крови, — это потенциально смертельное состояние, возникающее, когда организм реагирует на инфекцию, атакуя собственные ткани и жизненно важные органы. По оценкам, сепсис становится причиной 48 тысяч смертей в год в Великобритании.

Исследования Манчестерского университета впервые показали, что некоторые группы населения подвергаются гораздо более высокому риску смерти от этого заболевания.

Анализ 248 767 случаев сепсиса, не связанного с COVID-19, в Англии в период с января 2019 года по июнь 2022 года показал, что бедные люди в два раза чаще имеют вероятность умереть от сепсиса в течение 30 дней после начала заражения.

Результаты, опубликованные в журнале eClinicalMedicine, также показывают, что уровень риска повышается в три раза для людей с хроническими заболеваниями печени. Кроме того, в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями почек.

"Это исследование показывает, что социально-экономическая депривация и сопутствующие заболевания приводят к повышению уровня смертности по всей стране", — говорится в отчете исследователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2047450-britanskie-uchenye-rasskazali-kakuyu-opasnost-mozhet-imet-zarazhenie-krovi/

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