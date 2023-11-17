"Мы не можем ждать годами": актюбинка ищет 15 млн на пересадку почки для дочери

3-летняя Марьям из Актобе борется за свое здоровье. Почти сразу после рождения у нее выявили кисту в голове, а затем стали отказывать почки. Cегодня ей необходима пересадка органа, передает NUR.KZ.

Мариям родилась здоровым ребенком, но на третий день у нее начала появляться желтуха.

"На шестой день Мариям посинела, через некоторое время синюшность спала. На 10-й день нас положили в больницу для лечения желтухи. Сделали УЗИ головы и обнаружили кисту переднего рога левого бокового желудочка. Точно никто не сказал, но та синюшность, видимо, могла быть причиной кисты, то есть, кровоизлиянием.

В два месяца мы начали замечать, что Мариям постоянно сжимает правую руку в кулачок. Невропатолог сказал, что это гипертонус и он пройдет к шести месяцам, но к четырем месяцам уже было заметно, что Мариям не опирается на правую ногу. Дочери поставили диагноз "правосторонний гемипарез", образовавшийся вследствие поражения левой части головы. Сразу после постановки диагноза у нас начались реабилитационные мероприятия каждые три месяца", – говорит мама девочки Альмира Амангусова.

Затем у Мариям обнаружили коронавирус, через три месяца у нее стала без причины подниматься температура и открываться обильная рвота. Через полгода все повторилось, а когда Мариям был год и 10 месяцев, упал гемоглобин.

"На УЗИ брюшной полости и почек врач сказала, что мы "теряем" почки. Анализы показали повышенный креатинин – это продукт обмена веществ, который должны выводить почки. Если в крови его слишком много, значит, с ними что-то не так. Говорят, что это – врожденная патология, но именно эта инфекция, видимо, ускорила процесс потери функциональности почек.

Нас сразу положили в больницу, сделали переливание крови, прокапали, и сказали, чтобы мы готовились искать донорскую почку. Почки дочери на тот момент работали на 15%. Через 4 месяца после постановки диагноза дочь подключили к диализу. После этого Мариям перестала ходить, даже наступать на ноги", – говорит мама.

На данный момент у Мариям повышены показатели анализов печени. У девочки часто повышается давление, происходят обильные носовые кровотечения. На период лечения почек пришлось прекратить реабилитацию.

Кроме того, мама и бабушка девочки не подошли как доноры.

"В Казахстане успешно делают операции по пересадке органов, но для этого нужен донор, которым может быть только близкий родственник, лист ожидания на трупную почку совсем не продвигается в нашей стране. Мы не можем годами ждать того, чего, скорее всего, не случится, Мариям каждый месяц попадает с критическим состоянием в больницу.

У нас есть огромный шанс спасти жизнь Мариям, сделав пересадку почки в Беларуси. Стоимость операции составляет 62 000 долларов - 28 млн тенге, для нашей семьи это – неподъемная сумма, так как я одна воспитываю Мариям", – говорит Альмира.

До двух лет девочка усердно занималась, посещала реабилитационные центры. Успехи были, говорит мама. Но новая болезнь испортила все жизненные планы.

"Мариям – очень смышленая девочка, любит рисовать, музыку, играть в развивающие игры. Она очень быстро повзрослела, мы даже не заметили ее раннее детство. Я верю, что моя дочь скоро обретет рабочую почку и все показатели придут в норму, организм избавится от токсинов и состояние ее улучшится", – говорит мама.

На сегодня уже собрано 14,2 млн тенге, осталось собрать более 15 млн тенге.

Реквизиты:

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