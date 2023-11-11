Чем черепно-мозговая травма может быть опасна для пожилых людей, рассказали врачи

Черепно-мозговая травма может быть опасной для пожилых людей, поскольку она сопровождается риском наступления инсультов у людей зрелого возраста, передает The Washington Post.

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Предыдущие исследования уже нашли связь между черепно-мозговыми травмами и снижением когнитивных функций. Однако новое исследование предполагает, что связь также существует между черепно-мозговыми травмами головы и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, с ишемическим инсультом, который является наиболее распространенным типом инсульта.

"Инсульт — это заболевание, которое находится на стыке неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний", — сказала Холли Элзер, эпидемиолог и ординатор неврологии в больнице Пенсильванского университета, которая проводила исследование.

Ученые сравнили частоту диагностики инсульта у людей с травмами головы с показателями тех людей, у которых ранее не было травм головы. Они обнаружили, что при наличии черепно-мозговой травмы у человека наблюдается 32%-ная вероятность ишемического инсульта. Исследование показало, что у людей с двумя или более травмами головы вероятность инсульта на 94% выше, чем у людей, которые не переживали такую травму.

Данные исследования были представлены членам Американской неврологической ассоциации и в ближайшее время будут опубликованы в научной прессе.