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Как связаны детская травма с головной болью во взрослом возрасте, рассказали ученые

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Девушка сидит на диване
Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Новое исследование канадских ученых показало, что люди, пережившие травму в детском возрасте, на 48% чаще сталкиваются с головной болью во взрослом возрасте, передает The Washington Post.

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Выводы исследования, опубликованного в журнале Neurology, стали результатом анализа данных 28 исследований, в которых приняли участие 154 739 человек.

Треть участников (31%) сообщили, что пережили хотя бы одно травматическое событие до 18 лет, а у 16% из них во взрослом возрасте было диагностировано хотя бы одно расстройство, связанное с головной болью. При этом исследователи отмечают, что в случаях этих людей головные боли (мигрень, напряжение или кластерные боли) являются самостоятельной проблемой, а не симптомом какого-либо другого заболевания.

Исследователи классифицировали травматические события на три группы. К первой отнесли события, так или иначе связанные с угрозой безопасности, например, физическое, сексуальное или эмоциональное насилие. К этой же группе относятся ситуации, когда человек стал свидетелем насилия.

К другой группе относятся события, связанные с депривацией (неудовлетворение потребностей). Это включает в себя и пренебрежение со стороны близких, и финансовые трудности, а также развод или смерть одного из родителей. К третьей группе относятся ситуации, когда человек вырос в семье, в которой есть кто-то, имеющий психическое заболевание, или один из членов семьи злоупотребляет алкоголем или психоактивными веществами. Наиболее распространенными травмами были физическое насилие, сексуальное насилие и насилие в семье.

Исследователи заявляют, что им удалось лишь выявить связь между травмой, пережитой в юности, и головной болью во взрослом возрасте. Однако они говорят, что их труд не предоставляет прямых доказательств причинно-следственной связи этих явлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2044467-kak-svyazany-detskaya-travma-s-golovnoy-bolyu-vo-vzroslom-vozraste-rasskazali-uchenye/

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