Женщины старше 35 лет больше подвержены развитию рака легких, рассказали врачи в США

Врачи из США заявили, что женщины в возрасте от 35 до 54 лет больше подвержены развитию рака легких, чем их ровесники-мужчины, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным исследования Американского онкологического общества, в котором использовались сведения, собранные Национальным институтом онкологических заболеваний, рак легких чаще диагностируется у женщин в возрасте от 35 до 54 лет, чем у мужчин того же возраста.

И хотя уровень заболеваемости раком легких снизился в последние годы, исследователи обнаружили, что снижение наблюдается именно среди мужчин. Число диагностированных случаев среди мужчин снизилось на 44%, в то время как у женщин это снижение составило 20%. На основании этого сделан вывод, что рак легких является скорее "женской" проблемой.

Однако среди людей в возрасте 55 лет и старше, страдающих раком легких, мужчин по-прежнему больше, чем женщин. Почему произошли изменения среди возрастной группы от 35 до 54 лет, остается непонятно.

Некоторые эксперты в области здравоохранения отмечают, что курение — ведущий фактор риска развития рака легких, связанный примерно с 80% смертей от этого заболевания, — распространено как среди женщин, так и среди мужчин.