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Женщины старше 35 лет больше подвержены развитию рака легких, рассказали врачи в США

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Мужчина вытаскивает сигарету из пачки
Сигареты. Иллюстративное фото: Rattanakun Thongbun/EyeEm/Getty Images

Врачи из США заявили, что женщины в возрасте от 35 до 54 лет больше подвержены развитию рака легких, чем их ровесники-мужчины, передает The Washington Post.

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По данным исследования Американского онкологического общества, в котором использовались сведения, собранные Национальным институтом онкологических заболеваний, рак легких чаще диагностируется у женщин в возрасте от 35 до 54 лет, чем у мужчин того же возраста.

И хотя уровень заболеваемости раком легких снизился в последние годы, исследователи обнаружили, что снижение наблюдается именно среди мужчин. Число диагностированных случаев среди мужчин снизилось на 44%, в то время как у женщин это снижение составило 20%. На основании этого сделан вывод, что рак легких является скорее "женской" проблемой.

Однако среди людей в возрасте 55 лет и старше, страдающих раком легких, мужчин по-прежнему больше, чем женщин. Почему произошли изменения среди возрастной группы от 35 до 54 лет, остается непонятно.

Некоторые эксперты в области здравоохранения отмечают, что курение — ведущий фактор риска развития рака легких, связанный примерно с 80% смертей от этого заболевания, — распространено как среди женщин, так и среди мужчин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2043531-zhenschiny-starshe-35-let-bolshe-podverzheny-razvitiyu-raka-legkih-rasskazali-vrachi-v-ssha/

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