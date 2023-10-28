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Эксперты: "Молодые взрослые" чаще, чем подростки сталкиваются с депрессией

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Девушка сидит на диване, обняв руками колени
Грусть. Иллюстративное фото: Freepik

Американские исследователи обнаружили, что люди, которых можно отнести к поколению "молодых взрослых," чаще сталкиваются с симптомами депрессии по сравнению с подростками, передает The Washington Post.

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По данным нового национального репрезентативного опроса Making Caring Common, проекта Высшей школы образования Гарвардского университета, "молодые взрослые" в Соединенных Штатах испытывают тревогу и депрессию в два раза чаще, чем подростки.

36% людей в возрасте от 18 до 25 лет сообщили о том, что часто испытывают тревогу, по сравнению с 18% подростков в возрасте от 14 до 17 лет, которые также сообщили об этом. С депрессией сталкиваются 29% "молодых взрослых." Среди подростков этот показатель равен 15%.

Эксперты отмечают, что многие из этих людей поступили в колледж, окончили вуз и начали свою карьеру в условиях пандемии, нестабильной экономики и сложной геополитической ситуации. Они должны зарабатывать на дорогое арендное жилье, учиться и работать онлайн, а также постоянно читать новости о глобальных катастрофах. Поэтому многие люди в возрасте 18-25 лет чувствуют себя очень одинокими.

В опросе приняли участие 1853 человека, в том числе 396 подростков, 709 молодых людей и 748 родителей и опекунов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2042779-eksperty-molodye-vzroslye-chasche-chem-podrostki-stalkivayutsya-s-depressiey/

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