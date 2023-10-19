Врачи заявили, что диагноз СДВГ может быть связан с развитием деменции в пожилом возрасте

Врачи заявили, что люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в зрелом возрасте могут быть больше подвержены развитию деменции, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Исследование ученых из Университета Хайфы, опубликованное в медицинском журнале Jama Network Open, показало, что люди, у которых во взрослом возрасте был диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), могут подвергаться большему риску развития деменции в более позднем возрасте.

Хотя эксперты предупредили, что исследование не установило, является ли очевидная связь причиной и следствием, они говорят, что оно подчеркивает необходимость дальнейшего изучения возможных связей и того факта, снижают ли лекарства от СДВГ любой потенциальный риск развития деменции.

Результаты были получены во время изучения медицинских записей более 100 тысяч человек, которое показало, что у людей с диагностированным СДВГ есть повышенный риск развития деменции в зрелом возрасте. Этот риск в три раза выше, чем у людей без СДВГ.

Команда, стоящая за работой, говорит, что процессы, связанные с СДВГ у взрослых, могут снизить способность мозга компенсировать последствия процессов, которые могут произойти в более позднем возрасте, включая нейродегенерацию или кровоток в мозге.