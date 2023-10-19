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Врачи заявили, что диагноз СДВГ может быть связан с развитием деменции в пожилом возрасте

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Пенсионер держит трость
Пенсионер. Иллюстративное фото: pexels.com

Врачи заявили, что люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в зрелом возрасте могут быть больше подвержены развитию деменции, передает The Guardian.

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Исследование ученых из Университета Хайфы, опубликованное в медицинском журнале Jama Network Open, показало, что люди, у которых во взрослом возрасте был диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), могут подвергаться большему риску развития деменции в более позднем возрасте.

Хотя эксперты предупредили, что исследование не установило, является ли очевидная связь причиной и следствием, они говорят, что оно подчеркивает необходимость дальнейшего изучения возможных связей и того факта, снижают ли лекарства от СДВГ любой потенциальный риск развития деменции.

Результаты были получены во время изучения медицинских записей более 100 тысяч человек, которое показало, что у людей с диагностированным СДВГ есть повышенный риск развития деменции в зрелом возрасте. Этот риск в три раза выше, чем у людей без СДВГ.

Команда, стоящая за работой, говорит, что процессы, связанные с СДВГ у взрослых, могут снизить способность мозга компенсировать последствия процессов, которые могут произойти в более позднем возрасте, включая нейродегенерацию или кровоток в мозге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2041511-vrachi-zayavili-chto-diagnoz-sdvg-mozhet-byt-svyazan-s-razvitiem-dementsii-v-pozhilom-vozraste/

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