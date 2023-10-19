Почему осень может доставить проблемы аллергикам, рассказали врачи

Эксперты рассказали, почему осень тоже может быть не самым благоприятным временем для аллергиков, и как людям справляться с этой проблемой, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Несмотря на то, что традиционным временем обострения всех аллергических реакций принято считать весну, осень также может доставить аллергикам массу неприятностей. По данным Американского фонда по борьбе с астмой и аллергией, в 2021 году у 26% взрослых и 19% детей — примерно у 81 млн американцев — был диагностирован сезонный аллергический ринит, часто называемый сенной лихорадкой.

Аллергия возникает, когда иммунная система организма слишком остро реагирует на инородные вещества в воздухе. По данным фонда, пыльца амброзии является наиболее распространенным осенним аллергеном, особенно в восточных штатах и на Среднем Западе.

Другие распространенные аллергены включают полынь и подорожник. Однако аллергическую реакцию также может вызывать плесень, присутствующая в гниющих листьях и растениях, что характерно для осени.

Типичные симптомы осенней аллергии включают, среди прочего, заложенность носа, першение в горле, слезотечение и зуд в глазах, усталость и головную боль. Исследователи также говорят, что изменение климата может усугублять аллергию, поскольку из-за слишком высоких температур осеннее гниение растений затягивается.

Эксперты советуют людям с сезонной аллергией пройти обследование, носить маски и использовать назальные спреи.