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Почему осень может доставить проблемы аллергикам, рассказали врачи

Опубликовано:

Мужчина чихает
Аллергия. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты рассказали, почему осень тоже может быть не самым благоприятным временем для аллергиков, и как людям справляться с этой проблемой, передает The Washington Post.

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Несмотря на то, что традиционным временем обострения всех аллергических реакций принято считать весну, осень также может доставить аллергикам массу неприятностей. По данным Американского фонда по борьбе с астмой и аллергией, в 2021 году у 26% взрослых и 19% детей — примерно у 81 млн американцев — был диагностирован сезонный аллергический ринит, часто называемый сенной лихорадкой.

Аллергия возникает, когда иммунная система организма слишком остро реагирует на инородные вещества в воздухе. По данным фонда, пыльца амброзии является наиболее распространенным осенним аллергеном, особенно в восточных штатах и на Среднем Западе.

Другие распространенные аллергены включают полынь и подорожник. Однако аллергическую реакцию также может вызывать плесень, присутствующая в гниющих листьях и растениях, что характерно для осени.

Типичные симптомы осенней аллергии включают, среди прочего, заложенность носа, першение в горле, слезотечение и зуд в глазах, усталость и головную боль. Исследователи также говорят, что изменение климата может усугублять аллергию, поскольку из-за слишком высоких температур осеннее гниение растений затягивается.

Эксперты советуют людям с сезонной аллергией пройти обследование, носить маски и использовать назальные спреи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2041506-pochemu-osen-mozhet-dostavit-problemy-allergikam-rasskazali-vrachi/

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