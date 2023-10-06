Девочке из Актау могут ампутировать руку из-за врожденного рака

4-летняя Медина из Актау - третий ребенок в семье. Год назад у нее обнаружили рабдомиосаркому мягких тканей, и оказалось, что девочка больна с рождения, передает корреспондент NUR.KZ.

Медина - младшая в семье. Она ходила в сад, жила обычной жизнью. Растет очень жизнерадостной, любит танцевать и петь.

"Мы - обычная среднестатистическая казахстанская семья. Муж работает финансистом в банке, я работала в аэропорту, но в связи с обстоятельствами вынуждена была уволиться. О болезни мы узнали, когда у Медины на левом предплечье появилось образование, которое стало резко расти. Мы повели ее на УЗИ, обратились к хирургам, а они посоветовали пройти МРТ.

Не получив хороших результатов, обратились в частную клинику к онкологу, приехавшему из Грузии. Он посмотрел снимки и сказал, что это - опухоль и нам срочно нужно ехать в Алматы или Астану", - вспоминает мама девочки, Марал Хафиз.

В сентябре прошлого года Медине сделали сложную первую операцию по удалению образования, после чего опухоль отправили на гистологию.

"После операции заведующий хирург мне сказал, что во время операции они обнаружили в подмышечной области и средней трети левого плеча образование, похожее на метастаз. Гистология подтвердила диагноз - рабдомиосаркома (эмбриональный вариант), группа высокого риска. Сказали, что рак врожденный.

Врачи назначили 9 курсов высокодозной химиотерапии и 23 сеанса высокодозной лучевой терапии. Медина прошла лечение и мы думали, что она здорова. Но через месяц я заметила у дочки шишку в подмышечной впадине. Позвонила лечащему онкологу в Алматы, он сказал сделать УЗИ. По результатам УЗИ лимфоузлы оказались увеличены, но контуры четкие и ровные. Врач сказал, необходимо наблюдать за динамикой", - говорит мама.

Спустя неделю она заметила, что шишка увеличилась в размере. Сняв ее на видео, мама отправила файл доктору, а тот посоветовал срочно приехать в Алматы, так как заподозрил рецидив. В Алматы девочке провели вторую операцию по удалению опухоли и назначили шесть курсов химиотерапии.

"Я чувствовала, что могу потерять свою дочь. Поэтому мы приняли решение открыть сбор и лечить ребенка в Турции. Сейчас мы находимся в Стамбуле. Медина перенесла 24 курса химиотерапии, 46 сеансов радиотерапии, более 50 раз анестезии. В мае на контрольном обследовании заметили уплотнение на левом предплечье.

К большому сожалению, после МРТ и ПЭТ КТ был диагностирован второй рецидив. Лечащий онколог назначила химиотерапию, чтобы уменьшить опухоль в размере, и сказала готовиться к операции. После лечения опухоль уменьшилась на 50%.

Теперь требуется сложная срочная операция. К большому сожалению, сумма операции велика - 65 000 долларов. Если мы не сможем найти средства и сделать операцию вовремя, то опухоль вырастет. Есть риск ампутации руки", - говорит Марал.

На сегодня семья собрала уже 32 500 долларов, осталось собрать 17 500 долларов или 8 млн тенге.

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Карты привязаны к номеру: +7 771 439 1818 Марал Х., мама

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