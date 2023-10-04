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Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ВИЧ, рассказали врачи

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Кардиолог с рисунком сердца в кармане
Медсестра. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученые заявили, что обнаружили способ снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний среди людей с диагностированным ВИЧ, передает The Washington Post.

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Люди, живущие с ВИЧ, имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как закупорки артерий, сердечные приступы и инсульты. При этом исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, показало, что этот риск снижается на 35% при приеме лекарств, направленных на снижение уровня холестерина.

Исследование также показало, что у людей с ВИЧ, принимавших эти препараты, вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний на 21% ниже, чем у тех, кто этого не делал.

В исследовании приняли участие 7769 взрослых людей среднего возраста и старше, которые принимали препараты против ВИЧ (так называемые антиретровирусные препараты) для контроля инфекции.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 1,2 млн жителей США инфицированы ВИЧ. Во всем мире это число составляет 39 млн человек.

Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ВИЧ почти в два раза выше, чем у всех остальных групп населения.

Внимание! Материал носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным в нем методам лечения без предварительной консультации с врачом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2039280-kak-snizit-risk-razvitiya-serdechno-sosudistyh-zabolevaniy-u-lyudey-s-vich-rasskazali-vrachi/

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