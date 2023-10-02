Пересадили палец с ноги на руку: операцию провели полуторагодовалому малышу в Алматы

В Алматы прооперировали шестерых детей с редкими патологиями ног и рук. Одним из пациентов стал мальчик, который родился без одной кисти руки, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ мегаполиса.

По данным Управления общественного здравоохранения Алматы, совместные операции шестерым сложным пациентам провели травматологи-микрохирурги Детской городской клинической больницы №2 и профессор кафедры травматологии и ортопедии РУДН (Москва) Игорь Голубев.

Операции провели в рамках трехдневного мастер-класса, организованного фондом "Добровольное общество "Милосердие" и УОЗ Алматы.

Отмечается, что были благополучно прооперированы шестеро казахстанских детей с врожденными или приобретенными пороками верхних и нижних конечностей.

Так, бабушка одного из пациентов рассказала, что у ее полуторагодовалого внука при рождении не было правой кисти. При этом левая развилась не полностью – у ребенка не было полноценного большого пальца.

"Дочь обратилась в общественный фонд "Милосердие". После обследований врачи нам сказали, что можно пересадить палец с ноги на левую руку. Это для того, чтобы он одной левой кистью мог управляться: держать кружку, полноценно пользоваться левой рукой. В будущем, когда пойдет в школу, мог держать ручку и писать левой рукой", – объяснила женщина.

При этом, как отметил директор ДГКБ №2 Марат Рабандияров, родители заказали мальчику косметический протез на правую кисть.

"В развитии малыш ничуть не отстает от своих сверстников, все анализы у него в норме. Операция по трансплантации пальца с ноги на руку длилась восемь часов. Ему предстоит процесс восстановления", – рассказал врач.

Глава общественного фонда "Милосердие" Аружан Саин добавила, что мастер-класс прослушали более 20 сотрудников детской городской клинической больницы №2 города Алматы.

По данным из Большой советской энциклопедии, трансплантация – это приживление органов или участков отдельных тканей для замещения дефектов, стимулирования регенерации, при косметических операциях, а также в целях эксперимента и тканевой терапии.

А микрохирургия, как указано в Большом медицинском словаре, – это направление в хирургии, разрабатывающее оперативные вмешательства на малых анатомических структурах с использованием оптических средств и специального инструментария.