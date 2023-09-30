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Сколько случаев диабета в мире не диагностировано, рассказали врачи

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Девочка держит глюкометр
Глюкометр. Иллюстративное фото: pexels.com

Новое исследование показало, что около 40% случаев диабета в мире в настоящее время не диагностировано. Люди, имеющие заболевание, живут, не догадываясь об этом, передает The Guardian.

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Большинство людей, у которых не диагностирован диабет, живут в Африке (60%), за ней следуют Юго-Восточная Азия (57%) и Западно-Тихоокеанский регион (56%), говорится в глобальном обзоре проблем диабета 2023 года. В отчете также говорится, что половина из тех, кому поставлен диагноз, в настоящее время не получают лечение. Трое из четырех человек с этим заболеванием живут в странах с низким и средним уровнем дохода, где люди не всегда могут получить доступ к медицинским услугам.

Саша Корогодский, ведущий автор отчета, сообщил, что в мире существует более 530 медорганизаций, которые специализируются на диагностике диабета по всему миру, но только 33 из них расположены в Африке, Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана.

"Ограниченная инфраструктура здравоохранения, включая нехватку медицинских работников и диагностического оборудования, может препятствовать ранней диагностике диабета", — сказал Корогодский.

По данным исследования, в 2021 году почти 7 млн смертей во всем мире произошли по причине диабета, несмотря на то, что на лечение было потрачено более 970 млрд долларов. Большинство медорганизаций по лечению диабета расположены в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2038733-skolko-sluchaev-diabeta-v-mire-ne-diagnostirovano-rasskazali-vrachi/

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