Как здоровье десен влияет на развитие других заболеваний, рассказали врачи

Плохая гигиена полости рта может повысить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, ревматоидного артрита, диабета и определенных видов рака. Эксперты подчеркивают, что также критическое значение имеет состояние десен, передает The Washington Post.

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Свежие исследования указывают на то, что ненадлежащий уход за полостью рта может серьезно повлиять на общее здоровье человека. Профессор гериатрической стоматологии из Университета Гронингена в Нидерландах Анита Виссер отмечает, что необходимо задуматься о том, как хорошо мы ухаживаем за своими зубами и деснами.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения за 2022 год, около 19% людей старше 15 лет, что составляет более миллиарда человек по всему миру, страдают от хронического воспаления и повреждения десен и костей, поддерживающих зубы. Требуются дополнительные исследования, однако последние наблюдательные исследования указывают на то, что здоровье полости рта может быть фактором риска развития болезни Альцгеймера, наиболее распространенного вида деменции.

Если не уделять внимание уходу за зубами в течение нескольких дней, на каждом зубе образуется тонкая биопленка, называемая зубным налетом, которая содержит кислотообразующие бактерии. Это может перерастать в хроническое воспаление, которое наносит вред всему организму.

Согласно исследователю стоматологии из Университета Фоджи Марио Диогарди, заболевание десен связано с увеличением концентрации в крови воспалительных молекул.