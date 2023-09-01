О связи аспирина и профилактики инсультов напомнили врачи в США

Таблетка. Иллюстративное фото: Pexels.com

Новое исследование показало, что менее половины людей, которые могли бы использовать аспирин для предотвращения повторного сердечного приступа или инсульта, обращаются к этому безрецептурному лекарству, передает The Washington Post.

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Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе проанализировали опросы органов здравоохранения в 51 стране, которые проводились с 2013 по 2020 годы.

Они обнаружили, что употребление аспирина, который называют профилактическим препаратом против вторичных сердечных приступов и инсультов, варьируется от 17% в странах с низким уровнем дохода и до 65% в странах с высоким уровнем дохода. Исследование было опубликовано в JAMA.

Сан Гун Ю, научный сотрудник по сердечно-сосудистым заболеваниям в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе и старший автор исследования, заявил, что слишком мало людей во всем мире (около 40%) принимают аспирин для вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

По его словам, низкий уровень употребления аспирина среди этой группы населения должен вызвать тревогу. Органам здравоохранения предстоит проделать большую работу, чтобы уменьшить глобальное бремя сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной причиной смертности в мире.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают 17,9 млн человек во всем мире.

В 2021 году рабочая группа по профилактическим услугам США заявила, что врачи не должны регулярно назначать аспирин для первичной профилактики сердечных приступов, поскольку риск побочных эффектов перевешивает пользу. При этом они все еще рекомендуют назначать этот безрецептурный препарат для профилактики вторичных приступов.

Внимание! Материал носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным в нем методам лечения без предварительной консультации с врачом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2034659-o-svyazi-aspirina-i-profilaktiki-insultov-napomnili-vrachi-v-ssha/