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Влияет ли просмотр мультфильмов на задержку развития у детей, рассказали врачи в США

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Ребенок смотрит мультики в смартфоне
Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Согласно исследованию американских педиатров, просмотр мультфильмов на экране смартфона или телевизора в слишком раннем возрасте может влиять на задержку развития у детей, передает The New York Times.

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Согласно исследованию, опубликованному в The Journal of the American Medical Association Pediatrics, у детей, проводивших более четырех часов в день перед экраном в возрасте одного года, наблюдались задержки в развитии навыков общения в возрасте 2 и 4 лет.

Исследование также показало, что у детей, которые в годовалом возрасте проводили больше времени перед экраном, чем их сверстники, в возрасте 2 лет наблюдалась задержка в развитии мелкой моторики, личных и социальных навыков. Но эти симптомы, по-видимому, исчезли к 4 годам.

Исследование не показало, что экранное время вызывало задержку развития, а скорее обнаружило связь между детьми, которые проводили больше времени у экрана, и задержками в их развитии. По словам экспертов, эту закономерность вполне можно объяснить ценностью личного времени для маленьких детей.

Дэвид Дж. Левкович, специалист по психологии развития в Йельском центре изучения детей, сказал, что общение с родителями имеет решающее значение для развития младенцев. Когда с маленькими детьми разговаривают, они учатся анализировать выражение лица, слова, тон голоса и физическую обратную связь от родителей. По словам психолога, этого не происходит, если ребенку дают смартфон вместо того, чтобы общаться с ним.

Доктор Левкович отмечает, что смысла в полном ограничении экранного времени для детей нет. Можно включать мультфильмы, но в ограниченном количестве. Намного важнее, чтобы живого общения в жизни ребенка было больше, чем просмотров мультфильмов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2033449-vliyaet-li-prosmotr-multfilmov-na-zaderzhku-razvitiya-u-detey-rasskazali-vrachi-v-ssha/

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