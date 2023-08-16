Как связаны психические проблемы беременной с риском преждевременных родов, рассказали врачи

Беременная женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Результаты исследования, опубликованные в журнале Lancet Psychiatry, показали, что беременные женщины, имеющие проблемы с психическим здоровьем, могут столкнуться с повышенным риском преждевременных родов, передает The Guardian.

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В исследовании, опубликованном в журнале Lancet Psychiatry, были изучены данные двух миллионов беременностей в Англии. Ученые обнаружили, что примерно у одной из 10 женщин, которая обращалась к психиатрам, были преждевременные роды, по сравнению с одной из 15 женщин, которая этого не делала.

Исследователи также выявили четкую связь между проблемами с психическим здоровьем у матери и неблагоприятными исходами родов. У женщин, которые обращались в психиатрическую больницу, вероятность преждевременных родов почти в два раза выше, чем у женщин, ранее не обращавшихся в психиатрические службы.

Исследование содержит рекомендации для акушеров-гинекологов более тщательно опрашивать пациенток по поводу состояния их психического здоровья, а также выяснять, есть ли в анамнезе будущей матери какие-либо проблемы с психическим здоровьем.

Один из авторов отчета Луиза Ховард, почетный профессор психического здоровья женщин в Королевском колледже Лондона, сказала, что данный скрининг поможет выявить факторы, влияющие на неблагоприятные исходы родов. По ее словам, внимательное отношение к психическому здоровью будущих матерей может потенциально уменьшить случаи материнской смертности, мертворождений и преждевременных родов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2032512-kak-svyazany-psihicheskie-problemy-beremennoy-s-riskom-prezhdevremennyh-rodov-rasskazali-vrachi/