Британские врачи назвали симптом, с которым за последние 20 лет стали чаще госпитализировать пациентов

Фото: UGC

Британские врачи заявили, что случаев острых аллергических реакций среди населения стало фиксироваться намного больше за последние 20 лет, передает BBC.

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Чиновники в области здравоохранения заявили, что за 20 лет этот показатель увеличился более чем вдвое. Это побудило их опубликовать рекомендации для населения по поводу того, как распознать аллергию и реагировать на нее. Предварительные данные показывают, что число госпитализаций выросло с двух тысяч, зарегистрированных двадцать лет назад, до пяти тысяч в 2023 году.

Данные, собранные NHS и проанализированные Агентством по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения, не включают случаи, когда люди обратились в больницу, но не были госпитализированы. Согласно данным чиновников, случаев острой аллергической реакции, известных как анафилактический шок, становится больше с каждым годом. Этот рост может быть связан с ростом населения Британии.

Согласно данным врачей, люди, находящиеся в группе риска, должны всегда иметь при себе две шприц-ручки с адреналином, которые можно было бы использовать в экстренном порядке. Кроме того, люди, подверженные риску анафилактической реакции, должны регулярно проверять, не истек ли срок годности содержимого шприц-ручек с адреналином.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2030672-britanskie-vrachi-nazvali-simptom-s-kotorym-za-poslednie-20-let-stali-chasche-gospitalizirovat-patsientov/