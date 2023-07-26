Врач: Ежедневный прием аспирина повышает риск развития анемии у пожилых людей

Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Американские врачи заявили, что пожилые пациенты, ежедневно принимающие аспирин, имеют на 20% больше шансов столкнуться с анемией по сравнению с теми, кто не принимает лекарство так часто, передает The Washington Post.

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По данным исследования, опубликованного в журнале Annals of Internal Medicine, пожилые люди, которые ежедневно принимают низкие дозы аспирина, имеют на 20% больше шансов столкнуться с анемией, чем те, кто этого не делает. Анемия развивается в тех случаях, когда в крови человека нет достаточного количества здоровых эритроцитов для переноса кислорода к тканям по всему телу. Анемия часто сопровождается такими симптомами, как усталость и одышка.

Вывод исследования основан на повторном анализе данных 19 114 человек в возрасте 70 лет и старше, у которых не было анемии. Участникам исследования случайным образом назначили принимать 100 миллиграммов аспирина. Другая группа участников должна была принимать плацебо. Исследование проводилось на протяжении пяти лет.

За это время анализы крови участников показали, что уровни гемоглобина и ферритина (белки, помогающие определить количество железа в крови) снизились у тех людей, которые ежедневно употребляли аспирин. Исследователи говорят, что повышенный риск развития анемии связан с дефицитом железа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2029964-vrach-ezhednevnyy-priem-aspirina-povyshaet-risk-razvitiya-anemii-u-pozhilyh-lyudey/