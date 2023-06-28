Страдающие бессонницей люди больше подвержены риску инсульта, заявили ученые

Бессонница. Иллюстративное фото: pexels.com

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology, люди, страдающие бессонницей, имеют на 51% больше шансов получить инсульт по сравнению с людьми, не имеющими проблем со сном, передает The Washington Post.

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Исследование проводилось на протяжении десяти лет, в нем приняли участие 31 126 человек, средний возраст которых составлял 61 год. На момент начала исследования у участников в анамнезе не было инсульта. Однако за эти десять лет среди всех участников был зарегистрирован 2101 случай инсульта. Большинство из них сталкивались с симптомами бессонницы.

Эти симптомы включали в себя проблемы с засыпанием, а также слишком раннее пробуждение. Сравнивая участников, у которых были обнаружены признаки нарушения сна, исследователи обнаружили, что степень риска инсульта возрастала по мере увеличения количества симптомов.

Было обнаружено, что люди с одним-четырьмя симптомами бессонницы на 16% чаще сталкивались с инсультом, чем те, у кого не было таких симптомов. Тогда как вероятность инсульта была на 51% выше у людей, испытывающих от пяти до восьми симптомов. Связь была сильнее у участников моложе 50 лет.

Полученные данные не доказывают, что бессонница вызывает инсульты. По данным исследователей, они идентифицировали симптомы бессонницы как фактор риска инсульта. Это означает, что бессонница увеличивает вероятность инсульта, а значит необходимо повышать осведомленность людей в данном вопросе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2026564-stradayuschie-bessonnitsey-lyudi-bolshe-podverzheny-risku-insulta-zayavili-uchenye/