Эксперты впервые порекомендовали спортсменам с сотрясением мозга не отказываться от тренировок

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Спортсменам, которые перенесли легкое сотрясение мозга, рекомендовали избегать полного отдыха и восстанавливать умеренную физическую нагрузку. Пользу такого подхода признали более 100 международных исследователей во время совместной работы, передает The Guardian.

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Заявление, на подготовку которого ушло более пяти лет, основано на 10 систематических обзорах доказательств, связанных с сотрясением мозга. Это противоречит недавним рекомендациям Великобритании избегать контактных видов спорта в течение 21 дня после сотрясения мозга, а также избегать любых форм тренировок в течение 14 дней.

Сотрясение мозга — это тип черепно-мозговой травмы, который часто провоцируется ударом по голове. Это приводит к таким симптомам, как дезориентация, головокружение, головная боль, амнезия, чувствительность к свету и звуку. Симптомы могут сохраняться в течение нескольких недель. Многие спортсмены часто сталкиваются с сотрясением мозга.

Чтобы помочь сформировать политику в отношении данного явления в профессиональном и массовом спорте, группа "Сотрясение мозга в спорте" (CISG) каждые четыре года проводит конференцию и впоследствии публикует согласованное заявление, направленное на оптимизацию ухода за спортсменами. Последнее заявление группы, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, основано на результатах встречи, состоявшейся в Амстердаме в октябре 2022 года.

Основная рекомендация заключается в том, что люди могут вернуться к легкой физической активности (ходьба или езда на велосипеде) через 24–48 часов после травмы и после этого систематически увеличивать интенсивность своих упражнений.

"Идея состоит в том, чтобы заставить пациентов двигаться, но делать это контролируемым образом. Легкое обострение симптомов в данном случае — это нормально", — сказал профессор Джон Ледди, директор клиники лечения сотрясений мозга при Университете Буффало в Нью-Йорке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2024885-eksperty-vpervye-porekomendovali-sportsmenam-s-sotryaseniem-mozga-ne-otkazyvatsya-ot-trenirovok/