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Какую опасность для здоровья несет дым от лесных пожаров, рассказали эксперты

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Лесной пожар
Лесной пожар. Иллюстративное фото: pexels.com

Почему дым от лесных пожаров может быть вреден для здоровья? Эксперты говорят, что загрязняющие частицы могут разноситься на дальние расстояния, вызывать у людей развитие респираторных заболеваний и приводить к обострению астмы, передает The Washington Post.

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Одновременно с крупным пожаром в Абайской области Казахстана, масштабными пожарами охвачены леса Канады. Это побудило экспертов вновь обратить внимание на проблему качества воздуха и влияния загрязнений от пожаров на здоровье людей. По словам Франчески Доминичи, профессора биостатистики, народонаселения и науки о данных в Гарвардской школе общественного здравоохранения, дым лесных пожаров содержит мелкие частицы, известные как PM2,5, которые являются невидимыми компонентами дыма и сажи.

Профессор Доминичи уточняет, что частицы, содержащиеся в дыме и саже, более токсичны, чем PM2,5, выделенные из других источников. Для сравнения приведены примеры бытовых материалов, поливиниловых труб и батарей, которые при горении выделяют токсичные вещества. Частицы настолько малы, что попадая в легкие через дыхание, они также могут попасть в кровоток.

По словам профессора Доминичи, воздействие загрязняющих частиц может вызвать кратковременные респираторные симптомы: кашель, свистящее дыхание, затрудненное дыхание и обострение астмы. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вдыхание дыма также может вызвать раздражение носовых пазух, горла и глаз.

В более тяжелых случаях воздействие связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульт, а также с развитием рака легких и нарушением когнитивных функций. Наиболее подвержены этим рискам пожилые люди.

Специалисты рекомендуют людям, находящимся в населенных пунктах вблизи лесных пожаров, по возможности не проводить много времени на улице. В особенности, ограничить занятия спортом на свежем воздухе. Также рекомендуется носить медицинскую маску с фильтром.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2024382-kakuyu-opasnost-dlya-zdorovya-neset-dym-ot-lesnyh-pozharov-rasskazali-eksperty/

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