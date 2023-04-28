Врачи: Занятия ходьбой могут помочь снизить уровень сахара в крови

Прогулка. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Трехминутные занятия ходьбой могут снизить уровень сахара в крови, если практиковать их каждые полчаса. Об этом заявили авторы исследования, представленного на конференции благотворительной организации по борьбе с диабетом в Великобритании, передает BBC.

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Исследование 32 человек, имеющих диабет 1 типа, показало снижение уровня сахара в крови в тех случаях, когда испытуемые делали регулярные перерывы на ходьбу в течение семи часов. Организация Diabetes UK заявила, что краткосрочные занятия физической активностью могут стать выходом для людей, которые ищут практичный и бесплатный способ снизить уровень сахара в крови. Диабет 1 типа обнаружен у 400 тысяч жителей Великобритании.

Данная болезнь развивается, когда иммунная система организма атакует клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Это означает, что поджелудочная железа больше не может вырабатывать инсулин, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Высокий уровень сахара в крови может привести к таким осложнениям, как почечная недостаточность, проблемы со зрением и сердечные приступы.

Доктор Элизабет Робертсон, директор по исследованиям организации Diabetes UK, которая финансировала исследование, сказала, что для людей с диабетом 1 типа ежедневный контроль уровня сахара в крови может быть жизненно необходим. Поэтому всем этим людям крайне важно знать, что внедрение физической активности может помочь им контролировать свое состояние.

Внимание! Материал носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным в нем методам лечения без предварительной консультации с врачом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2018510-vrachi-zanyatiya-hodboy-mogut-pomoch-snizit-uroven-sahara-v-krovi/