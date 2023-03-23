12 детей отравились во время школьной олимпиады в Шымкенте

Парты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В соцсетях появилась информация, что в Шымкенте во время олимпиады отравились более 10 детей. В пресс-службе Минпросвещения сообщили, что для выяснения обстоятельств на место выехала рабочая группа.

Блогер Ильяс Мынжасаров на своей Facebook-странице сообщил, что в Шымкенте произошло массовое отравление детей во время республиканской олимпиады, которая проходила в университете Мухтара Ауэзова.

"Пока вся страна празднует Наурыз, в Шымкенте творится полный треш. Дело в том, что сейчас в Шымкенте проходит республиканская олимпиада по естественно-математическим направлениям.

Как мне рассказал один из участников, большинство из них разместили в университете имени Мухтара Ауэзова. Наблюдается массовое отравление участников олимпиады. 15 человек забрала скорая помощь. Его соседа по общежитию забрали сегодня в 3 часа ночи", – говорится в тексте публикации.

По словам автора поста, республиканский научно-практический центр "Дарын" проигнорировал факт отравления и не стал переносить олимпиаду.

РНПЦ "Дарын" в комментариях к одной из своей публикации в Instagram сообщил, что симптомы недомогания были выявлены у 12 участников из 904. Их госпитализировали в инфекционную больницу Шымкента.

"21 марта к концу дня у 12 детей из 904 участников олимпиады появились симптомы недомогания, связанные с повышением температуры, нарушением функции кишечно-желудочного тракта. После осмотра медиками вызванной скорой помощи было принято решение о транспортировке детей в инфекционную больницу города Шымкента.

На настоящий момент состояние детей стабилизировалось. Санитарно-эпидемиологической службой Шымкента принимаются меры по выяснению причин возникновения ситуации. Дети находятся под наблюдением медицинских работников.

Оргкомитетом олимпиады оказывается психологическая поддержка данным участникам", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что второй тур олимпиады начался согласно программе. А дети, которые находятся в больнице и не смогут принять участие во втором туре, будут поощрены по итогам олимпиады.

Между тем в пресс-службе Министерства просвещения РК прокомментировали ситуацию.

"По поручению министра просвещения на место выехала рабочая группа во главе с вице-министром Шолпан Кариновой, заместителем председателя комитета среднего образования и председателем комитета по охране прав детей. (…) Ситуация находится на личном контроле министра просвещения", – говорится в сообщении.

Добавим, что, согласно информации на сайте Службы центральных коммуникаций при президенте РК, пищевое отравление – это острое заболевание, обычно сопровождающееся расстройством пищеварения. Его причиной может стать попадание в организм с продуктами питания различных микроорганизмов, чаще всего – бактерий.

Большинство случаев отравлений вызывается бурным размножением в пищевых продуктах золотистого стафилококка и кишечной палочки. Отравления чаще всего провоцируют некачественные продукты с истекшим сроком годности или те, которые хранились в неподобающих условиях или готовились с нарушением санитарных норм.

Основные причины заболеваний – бактерионосительство, технологический процесс, неправильное хранение продуктов и так далее.

Отравления чаще всего вызывают готовые блюда – всевозможные многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень и другие. Кроме готовых блюд причиной отравления могут стать плохо промытые ягоды, фрукты и свежие овощи, так как на их поверхности могут оставаться возбудители кишечных инфекций

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2013820-12-detey-otravilis-vo-vremya-olimpiady-v-shymkente/