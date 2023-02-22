Ученые: Грязный воздух может влиять на потерю обоняния

Маска. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые заявили, что повышенное содержание загрязняющих частиц PM2,5 может повлиять на обонятельные способности человеческого организма. Люди, которые постоянно дышат загрязненным воздухом, рискуют в будущем навсегда лишиться обоняния, передает BBC.

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Во время пандемии COVID-19 многие люди впервые ощутили, что такое потеря обоняния (аносмия). Ранее с этой проблемой сталкивались лишь люди, работающие на промышленных производствах. Однако новое исследование показывает, что плохая экология и загрязненный воздух, которым дышат жители больших городов, со временем также могут привести к потере обоняния.

PM2,5 — собирательное название мелких частиц загрязняющих веществ в воздухе, которые возникают в результате сжигания топлива в транспортных средствах, на электростанциях и в домах.

"Наши данные показывают, что риск развития аносмии увеличивается в 1,6–1,7 раз при постоянном загрязнении твердыми частицами", — говорит Муругаппан Раманатан-младший, ринолог из Медицинской школы Джона Хопкинса в Балтиморе.

Исследование основано на данных 2690 пациентов, посещавших Медицинскую школу Хопкинса в течение четырех лет. 20% из них страдали аносмией и при этом не курили. Исследование показало, что уровень PM2,5 оказался значительно выше в тех районах, где жили пациенты с аносмией, по сравнению со здоровыми участниками контрольной группы.

Даже с поправкой на возраст, пол, этническую принадлежность, индекс массы тела, употребление алкоголя или табака результаты оказались такими же. Ученые отмечают, что даже небольшого увеличения воздействия PM2,5 в окружающей среде может быть достаточно для развития аносмии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2010229-uchenye-gryaznyy-vozduh-mozhet-vliyat-na-poteryu-obonyaniya/