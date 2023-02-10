Мальчик с пружиной от ручки в дыхательных путях попал в больницу в Алматы
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В Детскую городскую клиническую больницу №2 Алматы поступил 8-летний мальчик с пружиной от ручки в дыхательных путях, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДГКБ №2.
Сообщается, что за три часа до поступления в больницу ребенок жевал во рту пружину от ручки и во время смеха вдохнул ее. Спустя некоторое время мальчик пожаловался на кашель и боль при дыхании. Уже в больнице на рентгенограмме врачи обнаружили инородное тело в правом бронхе.
"Под общим наркозом проведена жесткая трахебронхоскопия. Под визуальным контролем инородное тело (пружинка) обнаружено в правом главном бронхе. Стоит отметить, что диагностика при инородных телах главных бронхов более затруднительна. Специальным зажимом "крокодил" пружина удалена", – сообщили в пресс-службе больницы.
Ребенка спустя четыре дня выписали.
Врачи напомнили, что детей с инородным телом дыхательных путей необходимо госпитализировать в больницу, где есть реанимационное отделение и отделение торакальной хирургии или пульмонологическое отделение, чтобы можно было выполнить бронхоскопию. Самостоятельно удалять инородное тело у детей ни в коем случае нельзя.
Ранее в Алматы трехлетний малыш держал в руках мизинчиковую батарейку и проглотил ее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2008885-malchik-s-pruzhinoy-ot-ruchki-v-dyhatelnyh-putyah-popal-v-bolnitsu-v-almaty/