Ученые выявили связь между браком и риском развития диабета в зрелом возрасте

Пожилая пара. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новое исследование показало, что у людей зрелого возраста, проживающих с партнером, ниже уровень сахара в крови. И, наоборот, слишком сильная социальная изоляция может увеличить риск развития диабета 2-го типа, передает The Guardian.

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Ученые считают, что жизнь с партнером (даже если люди не ладят друг с другом) является важным источником социальной поддержки для людей в зрелом возрасте. Такие данные приводятся в исследовании, опубликованном в журнале British Medical Journal. Авторы обнаружили, что эффект от жизни вдвоем был одинаково положительным, вне зависимости от того, являлись ли отношения гармоничными или напряженными.

Ведущий автор, Кэтрин Форд из Карлтонского университета в Оттаве, говорит, что результаты исследования могут стать отправной точкой для анализа влияния отношений на здоровье людей. Эта работа основана на другом исследовании, которое определило, что риск развития диабета 2-го типа связан с социальной изоляцией и одиночеством.

В исследовании участвовали 3335 взрослых в возрасте от 50 до 89 лет без ранее диагностированного диабета. Участники сдавали образцы крови для измерения среднего гликемического уровня. Их также спрашивали, есть ли у них муж, жена или партнер, с которыми они живут в одном доме. Результаты показали, что риск развития диабета был ниже у людей, которые проживали с партнером. И, наоборот, люди, проживающие в одиночестве, были больше подвержены развитию диабета 2-го типа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2008365-uchenye-vyyavili-svyaz-mezhdu-brakom-i-riskom-razvitiya-diabeta-v-zrelom-vozraste/