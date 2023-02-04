Британские врачи начали испытание новой методики лечения опухоли мозга

Врач. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученые заявили, что проведение лучевой терапии для больных с опухолью мозга перед операцией может стать ключом к снижению вероятности повторного роста опухоли. По их мнению, таким образом врачи смогут продлить жизнь пациентов, передает The Guardian.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) начала первое в мире клиническое испытание новаторской методики лечения, направленной на продление жизни людей с опухолью головного мозга. Команда рентгенологов, нейрохирургов, онкологов, медсестер, физиков и патологоанатомов использует подробные МРТ-сканы и целенаправленную лучевую терапию перед операцией, чтобы снизить вероятность быстрого роста опухоли, тем самым помогая пациентам жить дольше.

В настоящее время пациентам с опухолью головного мозга во всем мире сначала проводят операцию, затем лучевую терапию и только после этого проводят химиотерапию. По мнению экспертов, даже при таком интенсивном курсе лечения менее 10% пациентов с глиобластомой могут прожить более пяти лет.

"Это исследование является важной и значительной вехой в исследованиях рака головного мозга и кульминацией моей 10-летней работы. Порядок применения лучевой терапии и хирургии должен быть оспорен, и это может стать прорывом, к которому мы стремились десятилетиями", — сказал доктор Гербен Борст, онколог-радиолог.

Испытание под кодовым названием POBIG (предоперационное облучение головного мозга при глиобластоме) находится на ранней стадии. Тем не менее, Борст сказал, что результаты до сих пор были "очень обнадеживающими".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2007921-britanskie-vrachi-nachali-ispytanie-novoy-metodiki-lecheniya-opuholi-mozga/