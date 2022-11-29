"Моя дочь настрадалась": девочке из Астаны нужна операция, без которой она не сможет ходить

Малика. Фото: из личного архива

Пятилетняя Малика родилась здоровым ребенком и росла как все дети, но в 2,5 года у нее появились симптомы болезни, которая в итоге привела к нескольким операциям и курсам химиотерапии. Сейчас ребенку требуется операция в Турции, без нее девочка не сможет ходить и будет терпеть серьезные мучения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Малика - первая дочка. Беременность у меня протекала нормально. Родила Малику на 39 неделе. Через два дня нас выписали домой. Все было нормально до 2,5 лет. В 2019 году дочь стали беспокоить эпизоды каломазания. Мы обращались к врачам, вызывали "скорую" или сами возили ее в больницу.

В начале 2020 года у дочери появились боли в животе, появилась задержка мочеиспускания. Малику госпитализировали, а на следующий день сделали МРТ, где обнаружили признаки объемного образования полости малого таза, с распространением в копчиковую и в правую ягодичную область", - рассказывает мама ребенка Диана Закарьянова.

Малику направили в ННЦ Материнства и детства в Астане, в отделение онкологии. Там же была проведена операция по удалению опухоли малого таза с резекцией копчика. Исследование показало - морфологическая картина и иммунофенотип соответствуют опухоли желточного мешка в сочетании с незрелой тератомой.

Потом начался курс химиотерапии, обследования, на одном из которых выявили признаки образования в проекции крестцовой области, слева, с распространением в прилежащие мягкие ткани.

Малике сделали вторую операцию, после которой сохранилась остаточная опухоль в позвоночном канале на уровне крестца. Был проведен забор стволовых клеток из костного мозга, чтобы провести пересадку.

Девочка могла только лежать - ходить и сидеть она была не в состоянии. Со временем ребенок поправился, родители думали, что болезнь позади, но в мае 2022 года вновь обнаружили растущую опухоль. Так как опухоль была в труднодоступном месте, то родители стали искать врачей в Казахстане и за рубежом, кто взялся бы за столь сложную операцию.

В сентябре семья вылетела в клинику в Турции, где девочку обследовали, провели химиотерапию. Врачи заявили, что Малике нужно срочно делать операцию, так как опухоль и метастазы растут.

"Операция очень сложная и масштабная, без операции Малика в будущем не сможет ходить, есть вероятность, что не сможет сдерживать себя по нужде. Ребенку могут удалить часть позвоночника, медлить нельзя", - говорит мама.

Однако сложность заключается в сумме, которую выставила клиника в качестве счета, - нужно собрать 140 тысяч долларов.

"Очень просим вас помочь, услышать крик души матери, которая просит вас о помощи, ведь нет крепче связи, нежели связь между матерью и ее ребенком. Моя дочь настрадалась, мне больно на это смотреть. Здесь у нас есть шанс вылечиться", - заключила Диана.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 0229 9119

Карта привязана к номеру: +7 701 844 00 36 Диана З. (мама)

Halyk: 4904 7252 8563 7824

Instagram: @helpmalika_meiramova

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1999261-moya-doch-nastradalas-devochke-iz-astany-nuzhna-operatsiya-bez-kotoroy-ona-ne-smozhet-hodit/