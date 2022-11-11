Многодетная семья попросила казахстанцев о помощи для дочерей-двойняшек

Айлин и Жасмин. Фото: из личного архива

Айлин и Жасмин - 5-летние двойняшки в многодетной семье из Актау. Малышки появились на свет недоношенными, с самого рождения им пришлось бороться за жизнь, но все прошло благополучно. Девочки росли, развиваясь по возрасту, но к трем годам все обретенные навыки стали пропадать, интерес к игрушкам исчез, Айлин и Жасмин перестали говорить, передает корреспондент NUR.KZ.

"Врачи поставили диагнозы: аутизм, ЗПРР, органическое поражение ЦНС, нейровоспаление ЦНС. Мы с мужем решили продать дом, чтобы лечить детей. Сейчас девочкам 5 лет, но развитие их соответствует 1-2 годам.

Они наблюдаются у невропатолога, остеопата, дефектолога, нейропсихолога, проходят курсы ЛФК, ТМС, томатис-терапии, ходят в бассейн. Для нашей семьи это очень дорого. В семье работает только супруг, но деньги уходят на аренду, питание и частичную оплату занятий.

Я выйти на работу не могу, так как в садик детей принимать отказываются из-за диагнозов. Улучшений за время лечения мало, потому нам посоветовали пройти операцию по пересадке собственного костного мозга", - говорит мама девочек Гульмира Жолдыбаева.

Операция будет проходить в Грузии. Клиника выставила счет в 29 800 долларов, сумма неподъемна для семьи. Продать им больше нечего.

"Мы очень надеемся и верим, что наши Айлин и Жасмин смогут расти и радоваться жизни. Мы, как и все родители, хотим услышать заветные слова "мама" и "папа". Мир не без добрых людей, мы очень надеемся на ваши добрые сердца и понимание. Без вашей помощи мы не справимся", - заключила Гульмира.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 2003 0538

Halyk: 4405 6398 1208 2996

Номер, привязанный к картам: +7 776 026 66 66

Гульмира Ж.

Instagram: help_ailin_zhasmin

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1996694-dvoynyashkam-iz-mnogodetnoy-semi-iz-aktau-nuzhna-peresadka-kostnogo-mozga/