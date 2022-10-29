Ученые: Ключ к изучению лечения рака лежит в эпигенетике

Пациент. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученые заявили, что ключ к разгадке лечения рака лежит в изучении эпигенетики, науки об изменении генов. Однако результаты подобных исследований появятся еще не скоро, поскольку сейчас они находятся на ранней стадии, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Когда большинство людей думают о генетике, они представляют структурные изменения кода ДНК, которые передаются из поколения в поколение. Эпигенетика в свою очередь исследует, как поведение человека и окружающая среда могут вызывать изменения, влияющие на работу его генов. Ученые считают, что эпигенетика меняется с возрастом и в зависимости от того, где живет человек, и какой образ жизни он ведет. Эпигенетика не изменяет код ДНК, но может контролировать доступ к генам, и все чаще рассматривается как важный фактор в развитии рака.

Работники Института исследования рака из Лондона считают, что эпигенетика способна изменить способы обнаружения и лечения рака. Профессор Тревор Грэм, директор Центра эволюции и рака в Институте, сказал, что эпигенетика способна открыть путь для разработки новых методов лечения рака.

Так, в настоящее время ученые проанализировали более 30 случаев рака кишечника и выявили, что эпигенетические изменения были очень распространены в раковых клетках и клетки разрослись именно по этим причинам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1994738-uchenye-klyuch-k-izucheniyu-lecheniya-raka-lezhit-v-epigenetike/