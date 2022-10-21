"Спасти от инвалидности": девочке из Астаны диагностировали расщепление позвоночника

Медина. Фото: из личного архива

Трехлетняя Медина из Астаны родилась здоровым ребенком, но со временем у нее появилась припухлость ножки, а затем и хромота. Девочке поставили диагноз "расщепление позвоночника", ей требуется операция, которую родители намерены провести за рубежом, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наша дочь была запланированным малышом. Ожидали мы свое чудо с нетерпением, все скрининги мы прошли, но ни один не показал, что с ребенком. Даже при родах нам сказали, что родилась девочка абсолютно здоровой.

К четырем месяцам я стала замечать припухлость левой ноги, мы сразу обратились к врачам и ортопеду. Осмотрев нас, ортопед поставил диагноз "дисплазия тазобедренного сустава", сделали рентген и подтвердили. Дочке надели шины Фрейка на месяц. Медина стала очень капризной, часто плакала, а я вместе с ней", - говорит мама Гульмира Муратова.

По ее словам, после повторного рентгена шины сняли. Медина росла и развивалась, как и все дети, ближе к году она сделала свои первые шаги.

"Мы стали замечать, что она ходит не ровно. Сразу же пошли по врачам. Нам поставили диагноз "гемипарез", я думала, что это - ошибка. Бегали по врачам, которые ставили разные диагнозы, говорили, что ребенок перерастет, направляли на массаж и ЛФК, плавание. Все обследования показывали хороший результат, но мы видели, что дочь хромает на левую ножку.

За три года мы прошли всех врачей. До обеда дочь ходила в детсад, а после мы ходили на процедуры, но результата не было. При ходьбе ножка у дочери "уходила" внутрь", - говорит мама.

Девочке провели МРТ трех отделов позвоночника в Алматы, после чего врач в Астане поставил диагноз Spina bifida - расщепление позвоночника. Родители стали искать клиники, которые могли бы помочь ребенку, и нашли врача из Израиля. Однако клиника выставила счет в 30 млн тенге. Для семьи это неподъемная сумма, а имущества, которое можно было бы продать, - нет.

"Мы обращались во все фонды, но везде нам отказывают, потому что у нас делают эти операции. Но никаких гарантий нет. Тут, на родине, нам не могли поставить диагноз до трех лет, мы упускаем время, ведь чем старше ребенок, тем сложнее будет операция.

Мы, как родители, хотим спасти своего ребенка от инвалидности. Просим вас, помогите спасти нашу девочку. Подарите шанс на здоровую жизнь без боли. Ведь чужих детей не бывает", - заключила Гульмира.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 9398 2201

‌+77476908670 Гульмира М. (мама)

‌‌Halyk Bank: 4405 6398 1657 6613

‌+77476908670 Гульмира М. (мама)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1993700-spasti-ot-invalidnosti-devochke-iz-astany-diagnostirovali-rasscheplenie-pozvonochnika/