Вакцину для предотвращения развития коклюша у младенцев одобрили в США

Младенец. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вакцину для предотвращения развития коклюша у новорожденных одобрили в США. Инъекцию будут получать не сами младенцы, а их матери во время беременности, передает CNBC.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило вакцину, которую будут получать женщины во время третьего триместра беременности для предотвращения развития коклюша у новорожденных. По словам доктора Питера Маркса, главного специалиста по вакцинам, это первый препарат, одобренный FDA для предотвращения развития заболевания у младенцев путем вакцинации матерей во время беременности.

Согласно данным FDA, вакцина уже показала свою эффективность во время испытаний. Никаких побочных эффектов у испытуемых беременных женщин не наблюдалось. Единственное, что могут ощущать женщины — это головную боль, усталость и боль в месте инъекции.

Прививка во время беременности позволит защитить младенцев от развития болезни. Хотя коклюш может поражать все возрастные группы, по данным FDA, большинство случаев госпитализации и смерти приходятся на детей младше двух месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1991919-vaktsinu-dlya-predotvrascheniya-razvitiya-koklyusha-u-mladentsev-odobrili-v-ssha/