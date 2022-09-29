Фармацевты разработали препарат от болезни Альцгеймера

Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Производители лекарств Eisai и Biogen заявили об успехе в исследовании лекарств от болезни Альцгеймера. Фармацевтические группы будут добиваться одобрения регулирующих органов, поскольку испытания показали, что препараты замедляют развитие болезни, передает Financial Times.

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Eisai и Biogen заявили, что подадут заявку на одобрение регулирующих органов для нового препарата от болезни Альцгеймера после результатов клинических испытаний, которые показали, что препарат замедляет скорость прогрессирования болезни. Во вторник компании заявили, что третья фаза исследования продемонстрировала, что лечение леканемабом, моноклональным антителом, снижает скорость снижения когнитивных функций на 27%.

Результаты клинических испытаний дают надежду примерно 50 млн человек, страдающим болезнью Альцгеймера, во всем мире. Это также поощрит Eli Lilly и Roche, которые проводят испытания подобных препаратов. Ученые на протяжении трех десятков лет пытались доказать так называемую амилоидную гипотезу, идею о том, что скопления токсичных амилоидных клеток являются основной причиной развития болезни Альцгеймера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1990009-farmatsevty-razrabotali-preparat-ot-bolezni-altsgeymera/